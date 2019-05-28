«Либо хайп, либо традиционные ценности»: Пригожин ответил на критику «Голоса» и Евровидения

Организатор фестивалей, создатель рекорд-лейбла NOX Music и известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал Daily Storm слова певицы Вики Цыгановой о том, что Россия не должна никого отправлять на унижающий страну конкурс «Евровидение», а шоу «Голос.Дети» калечит детей из-за действий взрослых. По мнению продюсера, конкурсы жизненно необходимы, потому что они помогают пробиться молодым талантам. Пригожин также отметил, что Россия должна определиться с Евровидением, где царит эпатаж: либо делать акцент на провокацию, либо на традиционные ценности. Он добавил, что в этом году Лазарев представил страну более чем достойно.





«Я не согласен ни с одним человеком, который считает, что конкурсы не нужны. Их просто нужно моделировать таким образом, чтобы всем было комфортно. Ведь каким еще образом могут себя проявить молодые исполнители с точки зрения музыки и артистизма? Например, скандал в «Голос.Дети» — это результат голосования. На мой взгляд, гендиректор Первого канала Константин Львович Эрнст исчерпывающий дал ответ и поставил жирную точку», — рассказал Пригожин Daily Storm.





По мнению продюсера, решение наградить всех участников шоу «Голос.Дети» — это «невероятно благородный поступок», потому что «нет проигравших, но есть победители». «Детские конкурсы — это определенная травма и испытание. Если человек проиграл в спорте, то это не значит, что не нужно заниматься спортом. Это закаляет, поэтому я не считаю, что не нужно проводить конкурсы. Просто к ним нужно относиться внимательнее. А взрослые не должны использовать свои ресурсы в борьбе с друг с другом», — подчеркнул Пригожин и добавил, что в любом соревновании всегда есть тот, кто остается недоволен своим результатом.





По мнению продюсера, скандал вокруг шоу «Голос.Дети» был направлен не столько против Микеллы Абрамовой, которая не попала бы на конкурс, если бы не была талантливой, сколько против «обеспеченных и состоятельных людей». Не согласился Пригожин и с тем, что конкурс «Евровидение» России не нужен.





«Конкурс «Евровидение» нужен. Вопрос в другом: мы видим, что побеждает не музыка, а эпатаж и бородатые женщины. Это сигнал обществу: либо мы будем все-таки защищать традиционные ценности, либо мы будем упиваться и наслаждаться коллективами типа садо-мазо (представитель Исландии Hatari. — Примеч. Daily Storm). Либо мы принимаем хайп таким, какой он есть, либо больше освещаем качественные проекты и больше говорим о хороших людях, чем о плохих», — отметил продюсер.





По мнению Пригожина, все зависит от воспитания общества: это не только власть, родители или школа, но и средства массовой информации. Когда дилетантов и профессионалов ставят на один уровень, уверен Пригожин, это не только оскорбляет последних, но и не развивает общество.





«Должен быть дозиметр и не должно быть дискриминации. Я уже давно практически в одиночку пытаюсь объяснить обществу, что корпорации вроде «Русская медиагруппа» или различные радиостанции превратились в удельных князей, не давая возможность пробиться молодым. Проблем очень много, но если общество не готово их решать, то тогда мы должны с этим смириться. Но конкурсы и фестивали нужны», — эмоционально отметил Пригожин.





Продюсер также посчитал, что конкурс «Евровидение» позорит Россию только в том случае, когда от страны едут «никчемные люди». «К примеру, Сергей Лазарев — это символ мужского достоинства с точки зрения внешности и вокальных данных. Россия в этом году была на очень достойном уровне. Вот когда девочка на инвалидном кресле была отправлена, то это как раз было неубедительно и неправильно. Пусть это и была безвыходная ситуация, но это было ошибкой», — резюмировал Пригожин.





27 мая певица Вика Цыганова в интервью «Царьграду» заявила , что считает Евровидение настоящим «гей-парадом» с «целующимися мужиками», куда нельзя ехать представителям России, потому что это «позорит страну». «А завтра что? Скажем, пусть Pussy Riot прыгают в каждом храме?» — сообщила Цыганова и призвала забыть европейский конкурс как «страшный сон».





Певица также прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос.Дети», назвав конкурс «ярмаркой тщеславия», в которой детей морально калечат и подставляют, а организаторов обвинила в жажде наживы. По мнению Цыгановой, сейчас одни ориентиры — на «фриков и звездоразов».





16 мая Первый канал получил результаты расследования возможных накруток голосов за финалистов «Голос.Дети». Компания Group-IB установила, что при голосовании за дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллу с подозрительных телефонных номеров поступило 30 тысяч звонков, еще восемь тысяч СМС-сообщений пришло в виде массовой рассылки с 300 телефонных номеров. На этом основании телеканал объявил результаты финала недействительными.





24 мая на Первом канале прошел специальный выпуск шоу «Голос.Дети». В передаче выступили воспитанники всех трех наставников (Пелагеи, Валерия Меладзе и Светланы Лободы), однако Абрамова решила не выступать. Вышедший на сцену Константин Эрнст заявил, что победили все, включая Микеллу Абрамову, а новой сезон «Голоса» обязательно будет.