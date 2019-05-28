«Цвет настроения — калашников»: поклонники оценили Киркорова с автоматом

По данным СМИ, режиссером клипа выступил Павел Худяков (автор фильма «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу», где одну из последних ролей сыграла певица Жанна Фриске), который снимал ролики для Стаса Пьехи, Димы Билана, Тимати, Жанны Фриске, Ани Лорак, Сергея Лазарева и многих других. Стихи написал известный поэт и предприниматель Михаил Гуцериев, музыку — создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф.





Поклонники высоко оценили новый образ певца и сравнили его с бойцом спецназа, киллером Леоном из одноименного фильма Люка Бессона, революционером Че Геварой, мафиози, израильтянином и даже индийским бандитом. Пресс-служба Киркорова также подчеркнула, что клип «Лунный гость» выйдет в ближайшее время, а в июне у певца выйдет полная версия видеоролика на композицию «Стеснение пропало».