В Госдуме подготовили обращение к генпрокурору по возвращению конфискации в УК

«С конфискацией дела явно обстоят неудовлетворительно: находят залежи, тонны денег, килограммы золота, а в казну попадают в лучшем случае копейки», — заявил Нилов Daily Storm.





По его словам, большая часть средств и имущества, найденных у людей, осужденных за взяточничество, изымается либо с большими трудностями, либо далеко не в полном объеме. По его словам, причина в том, что, согласно действующему законодательству, конфискация не является видом наказания в УК РФ, а относится к так называемым иным мерам уголовно-правового характера, пояснил парламентарий.





«Конфисковать имущество можно без особых затруднений лишь в том случае, если будет доказан факт того, что оно было получено в результате преступного деяния, что в ряде случаев не представляется возможным», — обратил внимание Нилов. Он также привел официальные данные, что за последние шесть лет у преступников в бюджет РФ было конфисковано только 1,8 миллиарда рублей. «Вместе с тем лишь деньги и общая стоимость имущества бывшего полковника МВД Захарченко, причастного к громкому скандалу о хищении денежных средств и коррупции, оцениваются в сумму, равную девяти миллиардам рублей», — отметил депутат.





В связи с этим Нилов попросил Чайку предоставить информацию о возвращенных благодаря конфискации за 2018 год средствах, которые были незаконно присвоены в результате хищений или коррупции. Он также попросил генпрокурора обдумать возможность поддержки идеи «Справедливой России» о возвращении конфискации как вида наказания в УК за такие преступления, как коррупция, нарушения ПДД, совершенные пьяными водителями, сбыт наркотиков и так далее.





Конфискация имущества в качестве наказания отменена в 2003 году, однако одноименная мера уголовно-правового характера действует до сих пор. В настоящее время государство может изъять только имущество и деньги, полученные преступным путем, а также оружие, наркотики и орудия преступления.





В 2018 году депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о возвращении конфискации в УК РФ. Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на этот документ. Привлеченные кабмином эксперты заявили, что предусмотренный в настоящее время институт конфискации в целом отвечает нормам международного права.