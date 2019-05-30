Кнессет провел самороспуск и объявил о первых в истории досрочных выборах

Кнессет (парламент Израиля) утвердил законопроект о самороспуске и назначил первый в истории страны досрочные выборы в парламент на 17 сентября. На подобный шаг пришлось пойти, поскольку в полночь 29 мая истек срок, в который премьер-министру Биньямину Нетаньяху было поручено собрать правительственную коалицию по итогам выборов 9 апреля. Глава правительства не преуспел в этом, однако при помощи самороспуска Нетаньяху добился того, чтобы право собрать правительственное коалицию не ушло другому депутату Кнессета, которого должен был бы выбрать президент Израиля Реувен Ривлин.





«Кнессет утвердил закон о самороспуске, за проголосовали 74, против - 45 депутатов. В Кнессете 21-го созыва пройдут еще два заседания», — заявил спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, его слова приводит Jerusalem Post. В принятом законопроекте также называется предполагаемая дата досрочных выборов — 17 сентября.





Причиной самороспуска послужило то, что Нетаньяху не смог договориться с представителями партии «Наш дом — Израиль» Авигдора Либермана, которая бы предоставила коалиции решающие пять голосов. Разногласия возникли из-за требования Либермана поддержать закон, который бы обязывал ультраортодоксальную религиозную молодежь Израиля также проходить обязательную службу в армии. Религиозно-ориентированные партии ШАС и «Яхадут ха-Тора», также состоящие в коалиции с партией Нетаньяху «Ликуд», выступали против этого решения.





Сам Нетаньяху заявил, что подобными действиями Либерман показал, что сменил политическую сторону и встал на позиции «левых». «Либерман продолжает обманывать. Он говорил, что обдумает наши предложения, и затягивал еще на несколько дней каждый раз. Его цель — закончить карьеру Нетаньяху и заменить его на месте премьера. За несколько мест в парламенте и ради удовлетворения своей жажды власти, Либерман требует от страны проголосовать вновь», — говорится в официальном заявлении «Ликуд» по итогам заседания Кнессета.





Вопрос о самороспуске парламента выдвинула также партия «Ликуд». Таким образом Нетаньяху не допустил того, чтобы президент страны не смог сформировать правящую коалицию без участия «Ликуда». Сам Ривлин неоднократно заявлял, что сделает все от него зависящее, чтобы избежать досрочных выборов в Кнессет, однако при самороспуске у него нет возможности предотвратить новое голосование.





9 апреля прошли выборы в Кнессет (парламент Израиля). Партия Нетаньяху «Ликуд» получила 35 мест из 120, поэтому для формирования правящей коалиции премьер-министру потребовалось искать союзников среди других партий. Его согласились поддержать в основном правые и религиозно-направленные парламентарии, однако абсолютного большинства коалиция главы правительства не достигла.