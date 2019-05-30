СМИ: Билеты в плацкарт на летние месяцы подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обнаружило резкий скачок цен на билеты в плацкартные вагоны на июнь-июль 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). При самостоятельной проверке, ООП обнаружила, что такие билеты подорожали на 65-100% по сравнению со своими «весенними» версиями. В РЖД, в свою очередь, сослались на проводимые ранее акции со скидками и сезонную индексацию тарифов, которые совокупно создали видимость крупной разницы в цене. По слова перевозчика, анализ ООП проведен некорректно, и реальное увеличение цен не превышает 20%.





В тексте письма сообщается, что ООП получила множество обращений от граждан в связи с резким ростом цен. Эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск и другие города. В письме отмечено, что для создания выборки были взяты случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни.





По данным ООП, самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва–Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва–Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск–Томск (+93%, 1507 рублей). Даже самое незначительное увеличение на маршрутах из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков составило 65–68% от прошлой цены.





Тарифы на проезд в плацкарте устанавливаются ФАС — это дотационный вид перевозок, поэтому недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета. В начале года они уже были проиндексированы на 3,9% по отношению к ценам 2018 года. Повышать тарифы с 14 июня по 1 сентября более чем на 20% запрещено, в связи с чем ООП и попросила у ФАС проверить обоснованность новых цен.





При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) изданию сообщили, что ни о каких нарушениях речи не идет. Большие разницы в цене объяснили тем, что билеты в плацкарт на даты с 13 по 31 мая можно было купить с 40%-ной скидкой, к тому же с 26 апреля по 5 мая базовые тарифы были снижены на 5%, вследствие чего пассажиры, купившие билет на конец мая в начале месяца, фактически приобретали его за чуть больше, чем полцены. В компании признали, что цены в начале лета выросли, однако, по словам пресс-службы ФПК, билеты подорожали в соответствии со стандартным коэффициентом 1,2, применяемым с середины июня до 1 сентября, то есть реальная цена билетов должна была увеличиться всего на 20%.





В ФАС подтвердили, что уже рассматривают обращение ООП. Если ведомство найдет в действиях железнодорожной монополии нарушение порядка ценообразования, то должностным лицам грозит штраф 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, а самой компании –– штраф в двукратном размере излишне полученной выручки, отмечает издание.





В 2018 году Федеральная антимонопольная служба утвердила предельно допустимый темп годового роста стоимости проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на уровне 3,9% с 1 января 2019 года. При этом в 2018 году тарифы на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах не индексировались.