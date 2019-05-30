Офицер-сапер стал первым обвиняемым по делу о взрыве в академии Можайского

Первым обвиняемым в деле о взрыве, произошедшем 2 апреля в академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, стал преподаватель этого учебного заведения, бывший сапер, полковник Рифат Закиров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам собеседников издания, подозрения в его адрес у следствия появились сразу после взрыва, однако из-за полученных военным ранений допросить его удалось только недавно. По одной из версий, Закиров изготовил взрывчатку сам и тайно принес ее в академию, чтобы впоследствии «проявить героизм» и обезвредить бомбу.





При взрыве самые серьезные травмы получил сам Закиров — его госпитализировали с тяжелой контузией. Более месяца военный находился в госпитале, лечась от головной боли, головокружения и восстанавливая утраченный слух. В связи с этим допросить его удалось только в конце мая, сообщил источник издания. По его словам, после допроса полковника поместили под домашний арест, а в деле о взрыве изменили состав преступления — из него исключили статью 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ (попытка массового убийства).





Самому Закирову предъявили обвинение в хищении взрывчатки с использованием служебного положения, а также ее незаконной перевозке и хранении (часть 3 статьи 226 и часть 1 статьи 221.1 УК РФ). Собеседник рассказал газете, что главное военное следственное управление (ГВСУ) полагает, что опытный сапер сумел сохранить некоторое количество тротила из обезвреженных им боеприпасов боевиков в горячих точках. По мнению следствия, эти трофеи он скрыл от начальства и в определенный момент, используя свои знания, собрал из компонентов управляемую бомбу, которую позднее пронес в академию с целью демонстративно ее обезвредить.





Точно неизвестно, с какой целью Закиров мог бы произвести подобные манипуляции. Источник «Коммерсанта» предположил, что таким образом военный хотел решить свои жилищные проблемы — мужчина не мог приватизировать выданную ему Минобороны квартиру и пытался добиться права на это в суде. Ореол «героя-сапера, спасшего академию» мог добавить его иску силы, полагает собеседник издания.





В здании Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге 2 апреля взорвалось самодельное взрывное устройство. При взрыве получили ранения четыре офицера. В СКР отметили, что жизнь всех офицеров вне опасности. В начале расследования в ведомстве также сообщили, что под подозрением в основном сотрудники и учащиеся академии.