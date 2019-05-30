Катер с туристами затонул в Будапеште, погибли семеро

На реке Дунай у моста Маргит в столице Венгрии столкнулись два прогулочных судна, одно из них затонуло. На прогулочном катере «Русалка» были туристы из Южной Кореи, по крайней мере семь человек погибли, 19 пропали без вести, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Министерство иностранных дел.





С затонувшего катера удалось спасти семь человек, у них нет серьезных травм, но есть симптомы обморожения — температура воды в Дунае +10-15 °C, сообщает венгерский телеканал M1. Пострадавших доставили в местные больницы. Спасательную операцию затрудняет ветер с дождем, а также сильное течение.





В российском посольстве в Венгрии сообщили, что информации о россиянах среди пострадавших не поступало. «По состоянию на 00:00 информации от компетентных венгерских органов о нахождении россиян среди пострадавших не имеется», — сообщил дипломат ТАСС.