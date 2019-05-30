Командир бригады ВСУ и три летчика погибли при крушении Ми-8

В результате крушения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время тренировочного полета возле села Сестрятин в Ровенской области погибли командир бригады армейской авиации и трое членов экипажа. Накануне вечером с вертолетом была потеряна связь.





«Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четверо военных. <...> Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Сухопутных войск ВСУ.





На месте крушения работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиакатастрофы выясняются, для расследования на место выехала комиссия Минобороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.



