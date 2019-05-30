В команде Фургала ответили на требования «Аэрофлота» относительно ЧП с SSJ 100

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не станет опровергать свои заявления относительно катастрофы с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, заявили в пресс-службе губернатора. Власти региона не высказывали претензий в адрес авиакомпании «Аэрофлот» и не заявляли о получении окончательных данных о крушении самолета, подчеркнул также глава регионального министерства транспорта и дорожного строительства Валерий Немытов. Он пересказал текст информационного послания от замглавы Росавиации, на основе которого Фургал предположительно и заявил о «стопроцентном человеческом факторе» как причине катастрофы.





«Был зафиксирован отказ радиосвязи [после удара молнии], и соответственно, экипаж попал в особый случай полета. К сожалению, экипаж установил аварийный код только во время снижения и захода на посадку, поэтому аэропорт Шереметьево не успел подготовить полосу к аварийной посадке. Самолет неравномерно снижался, с большой скоростью, и посадочная скорость привела к тому, что случилось «козление» самолета при посадке, и, как следствие, при третьем ударе самолета о посадочную полосу произошло разрушение стоек шасси, которые повредили топливную систему самолета. При этом двигатели работали, что и привело к пожару и такому количеству жертв данной катастрофы», — приводит пересказ текста Немытовым «Коммерсантъ».





Региональный министр подчеркнул, что власти Хабаровского края не обвиняют ни в чем ни компанию «Аэрофлот» и ее сотрудников, ни аэропорт Шереметьево и его работников. «Мы ждем, когда будет официальный отчет МАК, только тогда можно будет говорить о причине катастрофы. Но опять же не о вине. Вину устанавливают уже следственные органы, которые имеют на руках полный отчет МАК», — напомнил он.





Немытов вновь отметил, что текст, с которым власти региона смогли ознакомиться, являлся официальным. Анализ ситуации был составлен в Росавиации для авиакомпаний, чтобы те могли провести инструктаж своих сотрудников и избежать повторения катастрофы, заявил он.





Сам глава региона опровергать свои слова не собирается, сообщает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на пресс-службу Фургала.





Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» назвали «спекуляцией» и «попыткой надавить на следствие» заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что катастрофа с участием самолета SSJ 100 в Шереметьево произошла целиком из-за человеческого фактора, а не состояния самолета. Представители авиаперевозчика потребовали от главы региона предоставить доказательства своих слов о «полной исправности самолета» или же опровергнуть свои предыдущие заявления.





29 мая губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в министерство транспорта региона поступило техническое заключение, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. Документ поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы, уточнила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.





Самолет SSJ 100 вылетел из Шереметьево в Мурманск около 18:00 мск 5 мая, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил аварийную посадку, в ходе которой уже было заметно возгорание. В результате возникшего пожара погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. После катастрофы несколько рейсов Superjet задержали и отменили в аэропорту Шереметьево.