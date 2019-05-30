Wikileaks сообщил о госпитализации и сильном снижении веса Ассанжа

2 мая WikiLeaks и адвокаты Ассанжа уже выражали обеспокоенность из-за его здоровья и условий содержания в тюрьме. Медики диагностировали у журналиста депрессию средней тяжести, инфекцию дыхательных путей и проблемы с зубами.





Основатель Wikileaks находится в лондонской тюрьме с 11 апреля, британский суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Запрос о его экстрадиции подали Швеция и США.





24 мая Минюст США предъявил Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже при публикации военных и дипломатических документов в 2010 году. При этом ведомство отвергает его утверждение о том, что он является журналистом. Ассанжа обвиняют в пособничестве и подстрекательстве Челси Мэннинга в краже секретных файлов, а также в неосторожном разоблачении и угрозе конфиденциальным источникам на Ближнем Востоке и в Китае.





13 мая также стало известно, что прокуратура Швеции возобновила предварительное расследование против основателя WikiLeaks по подозрению в изнасиловании. У скандинавских правоохранителей есть основания считать Ассанжа виновным, заявили тогда в ведомстве.





Основатель WikiLeaks был задержан в здании эквадорского посольства 11 апреля. В этот же день Вестминстерский магистратский суд Лондона оставил Ассанжа под стражей. Британские власти обвиняют австралийца в том, что он нарушил закон, не представ в 2012 году перед судом, который отпустил его под залог. Рассмотрение дела Ассанжа продолжится в Королевском суде 12 июня, до этого времени активист будет под стражей. Ассанж не признает себя виновным.