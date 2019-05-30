Мединский поддержал идею обеспечения работников культуры жильем

Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил, что поддерживает создание программы господдержки работников культуры (в первую очередь сотрудников музыкальных школ), которая должна стать аналогией уже существующим «Земскому доктору» и «Земскому учителю». Кроме того, министр культуры сообщил, что крайне важно обеспечить работников культуры жильем и рассказал об успехах и выявленных проблемах в рамках реализации нацпроекта «Культура».





«Должна быть создана отдельная программа, причем не в рамках нацпроекта, потому что его бюджет уже сформирован. Мы готовы ее продвигать, но сформулировать, как это должно работать, как должно идти финансирование — в каких масштабах, объемах, по каким принципам, — должны сами регионы, они это лучше знают. Еще одна важная задача — это обеспечить специалистов жильем», — цитирует Мединского ТАСС.





Глава Минкульта также рассказал, каким образом ведомство планирует повысить посещаемость культурных учреждений на 15% к 2024 году, как это запланировано по нацпроекту «Культура». По словам Мединского, первые шаги уже сделаны: уже гастролирует Российский национальный молодежный симфонический оркестр, в котором готовятся специалисты для ведущих музыкальных групп страны, а также разработана программа «Волонтеры культуры» (уборка памятников). Министр культуры РФ уверил, что до конца года будет привлечено не менее 10 тысяч волонтеров.





Мединский сообщил, что в рамках нацпроекта запущена работа семи Центров повышения квалификации работников культуры и одобрено более 100 заявок-победителей по творческим проектам (каждый получит до трех миллионов рублей). Кроме того, министр культуры РФ отметил, что запущен фестиваль музыкантов-любителей, в котором 20 лучших исполнителей получат гранты в размере двух миллионов рублей. Мединский отметил, что Минкульт впервые поддерживает такую инициативу.





Высокопоставленный чиновник сообщил, что по всей России будет создано и переоборудовано не менее 110 библиотек, 75 мультимедиагидов с технологией VR и не менее 80 виртуальных концертных залов. В 40 регионах будут построены и реконструированы 87 сельских клубов, 21 субъект РФ получит 100 автоклубов. Мединский подчеркнул, что регионы, которые не укладываются в разработанную смету, исключаются из списка финансовой поддержки, а деньги перераспределяются «в пользу тех, кто хочет двигаться вперед».





Министр культуры РФ добавил, что не везде работа проводится эффективно. «Где-то деньги получили, освоили, открыли, ленточку перерезали, а дальше все это брошено на самотек. Особенно, конечно, в тех случаях, когда они управляются государством, а не частниками. Государство — плохой управитель. Это очень сильно зависит от системы контроля и мотивации, кто руководитель», — подчеркнул Мединский.





По словам министра культуры РФ, некоторые регионы затягивают с оформлением документов, где-то до сих пор не заключены контракты и так далее. Одной из причин такого осторожного поведения регионов, по мнению Мединского, является уровень софинансирования по нацпроектам, который в десятки раз ниже, чем в рамках госпрограмм.





«Если в рамках госпрограмм он составляет 30-40%, то в рамках нацпроектов — всего лишь 1-5%», — подчеркнул высокопоставленный чиновник. Мединский также рассказал, что планируется установка мемориалов в Грозном, Костроме, Ленинградской, Ростовской и Челябинской областях, добавив, что нередко Минкульт об этом просят даже не власти, а сами местные жители. По мнению министра культуры, главным показателем успеха нацпроекта «Культура» станет заполненность залов культурных учреждений: театров, домов культуры, кинозалов и музеев.