ВЦИОМ: Доля пьющих россиян превысила две трети

Доля россиян, употребляющих алкогольные напитки, выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 67%, сообщает ВЦИОМ по результатам опроса. Более трети опрошенных заявили, что выпивают чаще раза в месяц. Согласно тому же опросу, курение среди граждан РФ распространено меньше — 71% респондентов заявили, что бросили курить или никогда не курили.





«Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году — уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан», — приводит ТАСС результаты опроса.





По данным ВЦИОМ, несколько раз в неделю алкоголь употребляют 6% опрошенных, 18% заявили, что выпивают несколько раз в месяц, 16% пьют раз в месяц. Еще 27% признались, что выпивают чаще, чем раз в год, но реже, чем раз в месяц.





Курят из той же выборки только 29% респондентов. Из них 16% выкуривают пачку в день, 10% — несколько сигарет за день, 3% заявили, что курят только несколько раз в месяц. Курили и бросили 19% опрошенных, 52% сообщили, что не брали в рот сигареты никогда.





Данный опрос проводился путем телефонного интервью на территории России. Опрошены были 1600 граждан РФ возрастом выше 18 лет.





Росстат также отметил, что впервые за 10 последних лет вырос пивной рынок — его резкий скачок вверх начался во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России. До этого с 2008-го по 2018-й продажи, напротив, падали, и к 2018 году сократились примерно на треть по сравнению с началом периода, до 645,3 миллиона декалитров.





Однако после конца турнира потребление пива не вернулось на прежний уровень, а продолжило расти. В I квартале 2019 года продажи выросли на 6,4% до 132,5 миллиона декалитров, сообщает Росстат. Пивовары связали рост продаж не только с ЧМ-2018, но и со стабилизацией законодательства по легкому алкоголю, а также росту спроса на безалкогольное и крафтовое пиво.