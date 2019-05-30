Всем по 13: Силуанов хочет уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в правительстве рассматривается вопрос снижения налога на доходы физлиц для иностранцев. Сейчас иностранные граждане платят 30% НДФЛ, их могут уравнять с россиянами, у которых ставка составляет 13%. Также Силуанов рассчитывает на продолжение роста ВВП на 1,3% по итогам 2019 года.





«У нас есть разные ставки налогообложения доходов — для россиян и для иностранцев: 13% и 30%. Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются — будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — заявил Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.





Также Антон Силуанов прокомментировал прогноз Счетной палаты РФ о том, что рост ВВП по итогам года составит не более 1%.





«Мы сохраняем старые оценки. У нас по итогам первого квартала около 0,5% темп роста ВВП. Но мы ожидали более низкие темпы роста ВВП в связи со всеми изменениями в начале года. Раскручивание национальных проектов в течение года даст дополнительный вклад в темпы роста, и мы не меняем свои прогнозы и ожидаем рост не меньше, чем в прогнозе, то есть 1,3%», — сказал первый вице-премьер.





29 мая стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ряде изменений в Налоговый кодекс РФ. Этот документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. В документе говорится об изменении списка доходов, с которых нельзя взимать налоги, регулирует нормы налогообложения, касающиеся продажи единственного жилья, а также содержит многие другие инициативы.





В частности, предлагается сократить с пяти до трех лет минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого с дохода от продажи этого объекта не будут взимать НДФЛ. Данное правило будут применять только в отношении единственного жилья россиян.





Весной 2019 года Министерство финансов предложило ввести в Налоговый кодекс новые платежи: экологический и утилизационный сборы, пошлину за пользование автомобильными дорогами федерального значения и отчисления операторов связи общего пользования без изменения ставок и правил уплаты. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил тогда Daily Storm, что инициатива Минфина не должна привести к увеличению фискальной нагрузки. Однако он выразил опасение, что для бизнеса эти изменения могут означать ужесточение ответственности за неуплату, вплоть до уголовной.