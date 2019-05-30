Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

«Признавая исторические заслуги основоположника казахстанской государственности, первого президента республики <..> в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты Конституции, прав и свобод человека и гражданина, и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны, сенат парламента Республики Казахстан постановляет: присвоить первому президенту Республики Казахстан — елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус «Почетный сенатор» — говорится в постановлении сената.





Спикер сената Дарига Назарбаева отметила, что решение было принято единогласно, а инициативу о присвоении почетного звания экс-президенту вынес действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев. Одновременно с этим понятие «почетного сенатора» было внесено в законы Казахстана, сообщает «Интерфакс».





78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75% голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году. Его преемником стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.





После ухода Назарбаева с поста президента его имя также закрепили в истории еще одним способом: 23 марта Токаев переименовал столицу государства город Астану в Нур-Султан. Токаев также предложил установить в столице памятник первому президенту, присвоить ему звание «Народный Герой» и вручить Золотую звезду. Кроме того, все центральные улицы городов республики должны носить имя первого президента, заявил новый глава государства.