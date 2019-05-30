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Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана
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Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

Бывший глава государства получил такое звание за «исторические заслуги основоположника»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признан почетным сенатором страны за свои заслуги как «основоположника государственности Казахстана». Такое решение приняли единогласно сенаторы парламента Казахстана. Назарбаев служил президентом страны с 1991 года и 19 марта 2019 года ушел в отставку. 


«Признавая исторические заслуги основоположника казахстанской государственности, первого президента республики <..> в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты Конституции, прав и свобод человека и гражданина, и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны, сенат парламента Республики Казахстан постановляет: присвоить первому президенту Республики Казахстан — елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус «Почетный сенатор» — говорится в постановлении сената.


Спикер сената Дарига Назарбаева отметила, что решение было принято единогласно, а инициативу о присвоении почетного звания экс-президенту вынес действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев. Одновременно с этим понятие «почетного сенатора» было внесено в законы Казахстана, сообщает «Интерфакс».


78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75% голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году. Его преемником стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. 


После ухода Назарбаева с поста президента его имя также закрепили в истории еще одним способом: 23 марта Токаев переименовал столицу государства город Астану в Нур-Султан. Токаев также предложил установить в столице памятник первому президенту, присвоить ему звание «Народный Герой» и вручить Золотую звезду. Кроме того, все центральные улицы городов республики должны носить имя первого президента, заявил новый глава государства. 


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