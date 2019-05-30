Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone. Разработчики российского устройства ранее объявили, что цена комплекта (несколько устройств, коробка для квантовых ключей и сервер) обойдется не менее чем в 30 миллионов рублей, поэтому квантовый телефон рассчитан, в первую очередь, на банки и госкорпорации.
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей). Вероятно, он служит лишь для передачи зашифрованного сигнала, за который отвечает квантовый сервер.
Ранее разработчики об успешном тестировании первого в России коммерческого квантового телефона, который разрабатывался около трех лет. Сообщается, что комплект из двух устройств и сервера обойдется заказчику в 30 миллионов рублей. По словам разработчиков, система квантового шифрования генерирует два случайных ключа для обоих собеседников, которые при помощи фотонов вырабатывают общий ключ, обеспечивающий надежность связи.
Вместе с тем у российской разработки есть существенный недостаток: расстояние у квантового ключа небольшое — всего 25 километров, что существенно ограничивает географию абонентов, однако разработчики заверили, что уже работают над этой проблемой. Гендиректор компании «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев рассказал журналистам, что общий объем инвестиций в проект составил около 700 миллионов рублей, из которых 140 миллионов рублей — инвестиции Министерства науки и высшего образования. Ожидается, что в продажу квантовый телефон может поступить в 2020 году.