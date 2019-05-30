Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone. Разработчики российского устройства ранее объявили, что цена комплекта (несколько устройств, коробка для квантовых ключей и сервер) обойдется не менее чем в 30 миллионов рублей, поэтому квантовый телефон рассчитан, в первую очередь, на банки и госкорпорации.



