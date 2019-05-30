Набиуллина попросила для Центробанка полномочия для блокировки сайтов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила предоставить главному финрегулятору полномочия по блокировке сайтов, выступая перед депутатами Госдумы. Таким образом она намеревается бороться с «черными кредиторами», которые предоставляют займы, а потом выбивают деньги у населения. Набиуллина заявила, что законопроект о блокировке сайтов уже внесен в Госдуму и она надеется на его принятие. Также она сообщила, что Центробанк уже проводит вместе с «Яндексом» маркировку сайтов легальных кредитных организаций.





Рассказывая о борьбе с «черными кредиторами», Набиуллина заявила: «В основном «черные кредиторы» действуют через интернет, и нам надо остановить этот процесс. Поэтому мы просим дать полномочия Центральному банку по оперативной блокировке сайтов, где рекламируются незаконные финансовые организации. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму. С прошлого года мы ведем проект совместно с «Яндексом» по маркировке сайтов легальных микрофинансовых организаций, которые [есть] в реестре Центробанка».





По ее словам, «черные кредиторы» действуют под вывеской кредитных организаций, предоставляя займы, иногда под залог жилья, а потом требуют с людей безумные деньги.





Открывая заседание Госдумы, спикер Вячеслав Володин рассказал о состоянии бюджета РФ: «Наши доходы растут, и это требует внесения изменений в бюджет. У нас доходы, исходя из предложений правительства, должны вырасти до 20 триллионов 174 миллиардов 900 миллионов рублей. Мы перевалили 20-триллионный рубеж. Если вы помните, бюджет, который принимала Госдума в 2000 году, составлял всего лишь триллион рублей. Страна развивается».





Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансовых организаций (МФО), поскольку вместо них на рынке могут появиться нелегальные кредиторы. По ее словам, регулятор предпринимает ряд действий по наведению порядка в этой сфере. В частности, с рынка выводятся его недобросовестные участники, ужесточается регулирование микрозаймов, законодательно ограничивается стоимость микрофинансирования.





На сегодняшний день правом на блокировку сайтов обладают МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС и Росалкогольрегулирование. С конца мая таким правом, по распоряжению правительства, обладает еще и Федеральное агентство по делам молодежи, в случаях, если сайты вовлекают молодежь в совершение противоправных действий.