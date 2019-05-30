Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Шпагат ведущей, актрисы и балерины Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России. Представители проекта частично подтвердили Daily Storm эту информацию, предупредив, что официальное подтверждение будет опубликовано через некоторое время на сайте. Отмечается, что размах шпагата балерины — 2 метра 25 сантиметров.





«Да, информация будет об этом опубликована в ближайшее время. Как только она появится на сайте, это будет официально подтверждено», — сообщила представитель Книги рекордов России.





Ранее о своем рекорде балерина объявила в Instagram. «Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!!... Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается… Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами», — написала артистка, добавив, что первым, кто ее поздравил с рекордом, стал ведущий Леонид Закошанский.