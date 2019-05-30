Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Шпагат ведущей, актрисы и балерины Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России. Представители проекта частично подтвердили Daily Storm эту информацию, предупредив, что официальное подтверждение будет опубликовано через некоторое время на сайте. Отмечается, что размах шпагата балерины — 2 метра 25 сантиметров.
«Да, информация будет об этом опубликована в ближайшее время. Как только она появится на сайте, это будет официально подтверждено», — сообщила представитель Книги рекордов России.
Ранее о своем рекорде балерина объявила в Instagram. «Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!!... Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается… Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами», — написала артистка, добавив, что первым, кто ее поздравил с рекордом, стал ведущий Леонид Закошанский.
15 мая Волочкова была доставлена в одну из больниц на Мальдивах, где она отдыхала. Подробности не раскрываются, но в своем Instagram она указала, что несколько дней терпела «дикую боль» и ей было «страшно». По данным СМИ, ранее эксцентричная балерина сообщала, что собирается навсегда переехать на Мальдивы. По словам Волочковой, ее кусали и пчела, и черепаха, а в 2018 году она наткнулась на камень, на котором находились морские ежи, после чего ее госпитализировали.