В МГУ усомнились, что ЕСПЧ вслед за Азербайджаном «накажет» Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 30 мая впервые в своей истории признал государство злостным неисполнителем решений — теперь Азербайджану угрожают санкции вплоть до исключения из Совета Европы. Москва не исполняла ряд решений Страсбургского суда, в частности, по жалобам оппозиционера Алексея Навального. Россию не будут признавать неисполнителем и применять к ней санкции, чтобы не ухудшать ситуацию, связанную с неуплатой взносов в бюджет Совета Европы, считает кандидат юридических наук, доцент юрфака МГУ Глеб Богуш.





«Не думаю, что сейчас, учитывая обстоятельства, связанные с Советом Европы и Парламентской ассамблеей, будет ускорение этой истории [о признании РФ неисполнителем решений ЕСПЧ]. Ситуация не очень хорошая, потому что решения не исполняются. Остаются вопросы — тут политические дела [по которым Россия не всегда исполняет решения], история с ЮКОСом — здесь уже речь о невыплатах [компенсаций]», — сообщил Daily Storm эксперт.





Россия перестала платить взносы в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июле 2017 года из-за санкций в отношении российской делегации. В 2014 году делегацию РФ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.





Богуш подчеркнул, что полномочия Страсбургского суда сводятся к тому, чтобы принимать постановления, а решения о санкциях в отношении конкретного государства-нарушителя принимают дипломаты других стран: «Что касается конкретных мер ответственности, в том числе, например, исключение из Совета Европы — это все равно фактически решают дипломаты государств. То есть ответственность замыкается на политическом решении, просто суд дополнительно получает такую возможность — оценивать эти вещи [исполнение странами решений], но принципиально ничего не меняется».





Система защиты прав человека в Совете Европы основана на том, что государства в принципе «ведут себя добросовестно» по отношению к своим гражданам, но «бывают сбои», для которых и существует Европейский суд правам человека, отметил Богуш. В то же время страны исполняют постановления ЕСПЧ, в особенности по политическим делам, по принципу «нравится им решение или не нравится», добавил он.





«С одной стороны, есть заинтересованность в том, чтобы Россия сохраняла членство в Совете Европы, в частности, чтобы российские граждане могли обращаться с жалобами против России в ЕСПЧ», — отметил эксперт.





Доцент МГИМО Илья Рачков убежден, что «рано или поздно дело дойдет и до России», потому что Москва не исполняет ряд решений Страсбургского суда, в том числе по жалобам Навального. В то же время Совет Европы не захочет создавать прецедент, когда какое-то государство не исполняет решения ЕСПЧ, заявил Рачков «Ведомостям».





Европейский суд по правам человека 30 мая признал, что Азербайджан не исполнил решение суда, отказавшись освободить лидера партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова. Такое постановление суда позволяет Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) подвергнуть Азербайджан санкциям вплоть до исключения из Совета Европы.





Ильгар Мамедов в 2013 году выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Азербайджана, но был арестован и осужден по обвинению в организации беспорядков в городе Исмаиллы и отбывал наказание до 2018 года. В 2014 и 2017 годах ЕСПЧ вынес два решения по делу Мамедова, признав его преследование политически мотивированным. Азербайджан выплатили Ильгару Мамедову 22 тысячи евро компенсации, его дело отправили на повторное рассмотрение, но Шекинский апелляционный суд Азербайджана поддержал решение суда первой инстанции. В 2017 году КМСЕ впервые задействовал процедуру по возврату дела в ЕСПЧ.