Песков рассказал, как Путин относится к уголовным делам об оскорблении власти

Правоохранительные органы не консультируются с администрацией президента РФ Владимира Путина и тем более с самим главой государства, заводя дела об оскорблении властей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент пока не высказывал публично, оскорблен ли он различными негативными лозунгами, которые периодически обращены в его адрес, пояснил представитель Кремля. Также Песков подтвердил, что в Кремле осведомлены о флюктуациях рейтинга главы государства среди россиян. По его словам, в администрации ждут объяснений от социологов.





«Я считаю, что [некоторые фразы в адрес президента] абсолютно оскорбительны. Но это мое личное мнение», — отметил пресс-секретарь главы государства, комментируя решение суда по делу об оскорблении власти в отношении жителя Набережных Челнов, разместившего в своем городе баннер, при помощи которого назвал вором человека по фамилии Путин.





Песков также подчеркнул, что точной информации о среднем отношении россиян к главе государства нет. Он напомнил, что некоторые рейтинги показывают положительную динамику, а некоторые — отрицательную: так, недавний опрос ВЦИОМ зафиксировал антирекорд личного одобрения Путина в 31%, тогда как электоральный рейтинг в мае показал 65% одобрения против 61% в январе. «Честно говоря, мы ждем какого-то анализа от специалистов, как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг», — заключил представитель Кремля.





По словам Пескова, в Кремле также осведомлены о том, что некоторые аналитики связывают падение рейтинга с уменьшением благосостояния россиян. Он отметил, что правительство продолжает принимать меры по увеличению реальных доходов и уровня жизни граждан РФ. «Относимся к этому трезво. Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство [страны] четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата. Речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году», — пояснил он.





30 мая суд прекратил административное дело в отношении жителя Набережных Челнов Василя Тарасова, оштрафованного за размещение баннера, на котором Путин назван вором. В протоколе баннер назвали «средством наружной рекламы», а Тарасова обвинили в том, что он его разместил без согласования с исполнительным комитетом города. За нарушение правил благоустройства городская комиссия выписала ему штраф в размере 3,5 тысячи рублей, который потом был уменьшен до двух тысяч. После этого активист подал жалобу в Верховный суд Татарстана с просьбой отменить эти решения. Верховный суд Татарстана пришел к выводу, что баннер нельзя считать средством наружной рекламы. Дело было прекращено «за отсутствием состава административного правонарушения».