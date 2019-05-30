Слуцкий: Комитет по международным делам поддерживает законопроект о выходе из ДРСМД

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддерживает законопроект о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенный сегодня президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил 30 мая председатель комитета Леонид Слуцкий. По его словам, Вашингтон проводит деструктивную политику в сфере ядерной безопасности.





«Комитет по международным делам поддерживает законопроект. Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие. Решение это связано с абсолютно деструктивной политикой США, которые вышли в одностороннем порядке из договора. Именно подобные шаги Вашингтона грозят непродлением в 2021 году ДСНВ (СНВ-3) и обрушением всей системы стратегической стабильности в мире», — заявил депутат.





Согласно тексту президентского законопроекта (имеется в распоряжении Daily Storm), Россия приостанавливает свое членство в ДРСМД, чтобы ответить на действия США, которые заявили о своем выходе из соглашения 1 февраля 2019 года.





Напряженность вокруг ДРСМД возникла в 2014 году, бывший тогда президентом США Барак Обама заявил, что Россия испытывает ракеты средней и малой дальности. Переговоры по этому вопросу велись до начала 2019 года, но потом США в одностороннем порядке вышли из соглашения. В итоге Россия осталась единственным участником ДРСМД.





Зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа в беседе с Daily Storm 30 мая отметил, что любые обвинения в России в испытании ракет беспочвенны, поскольку такую информацию невозможно утаить от международных организаций.





«Это [обвинения в проведении ядерных испытаний] абсурдно. Если бы это было правдой, все информагентства взорвались бы от новостей меньше чем за час. Потому что это определил бы весь мир по сейсмическим приборам, как это определяют у КНДР. К тому же взрывать что-то для испытаний нет необходимости, мы можем просчитать все в теории», — сказал депутат.





Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году, а вступил в действие в 1988-м. Под его действие подпали ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Договор был исполнен к июню 1991 года, обе страны уничтожили оговоренное число ракет: СССР — 1846, США — 846.





30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект по выходу РФ из ДРСМД. Инициатива будет рассмотрена депутатами в первом чтении 18 июня.