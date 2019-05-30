Бурджанадзе призвала Зеленского не слушать советы Саакашвили

После возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину Daily Storm обратился с просьбой прокомментировать это событие к лидеру оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия» и экс-председателю парламента Грузии Нино Бурджанадзе. По ее словам, уход Саакашвили в оппозицию к президенту Украины Зеленскому вполне возможен, если это понадобится бывшему президенту Грузии. Также она пожелала новому президенту Украины не следовать советам Саакашвили и выразила надежду на восстановление отношений между Россией и Украиной. Нино Бурджанадзе считает, что восстановление украинского гражданства Саакашвили было правильным шагом, хотя и непонятна спешка в этом вопросе.





«Это зависит от того, что будет выгодно на тот момент самому Саакашвили. Этот человек абсолютно без принципов. Он легко меняет свою позицию, говоря сначала одно, а потом другое, с точностью до наоборот. Поэтому я не удивлюсь, если через шесть месяцев он начнет бороться с Зеленским. Это зависит исключительно от его личных интересов, а не интересов украинского народа», — заявила Бурджанадзе.





Также она пожелала Владимиру Зеленскому не следовать советам Саакашвили: «Я считаю, что Саакашвили ничего хорошего Украине не принесет. Ему абсолютно безразлична судьба страны, для него главное — оживить себя как политика и восстановить свою карьеру. И мне кажется, лучше не следовать его советам — мне хотелось бы, чтобы Зеленский не повторял ошибок Порошенко и не следовал советам Саакашвили. А если он окажется в украинском парламенте или на высоких должностях, то мы будем смотреть бесконечный цирк».





При этом она указала на то, что Зеленский поступил правильно, вернув гражданство экс-президенту Грузии: «Лишение гражданства Саакашвили Порошенко было исключительно политическим шагом, и это нарушало международное право, так как он остался лицом без гражданства. Поэтому в правовом аспекте Зеленский поступил правильно, но почему была такая спешка — не знаю, может быть, в отместку Порошенко».





Новый президент Украины должен приложить усилия к восстановлению отношений между Россией и Украиной, добавила Бурджанадзе: «Хотелось бы, чтобы эта ненормальная ситуация, когда Россия и Украина находятся во враждебных отношениях, быстро разрешилась. Чтобы восстановились нормальные отношения между странами и решились актуальные проблемы».





28 мая Саакашвили вернулся на Украину после решения Зеленского о восстановлении его украинского гражданства. Во время общения с прессой в аэропорту экс-президент Грузии назвал Зеленского «непростым парнем, который всех удивит» и сказал о нем: «Он пообещал вернуть гражданство и вернул. Пацан сказал — пацан сделал».





Украинский паспорт Саакашвили получил в 2015 году, после чего он стал губернатором Одесской области. 26 июля 2017 года, в то время как Саакашвили был за рубежом, указом президента страны Петра Порошенко украинское гражданство грузинского политика было прекращено. В сентябре 2017 года с помощью своих сторонников Саакашвили смог прорваться через границу и вернуться на Украину, однако в начале 2018-го его выслали в Польшу.