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Дума приняла законопроект об ужесточении наказания для нетрезвых водителей
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Дума приняла законопроект об ужесточении наказания для нетрезвых водителей

Нарушителю будет грозить до 15 лет лишения свободы

Нарушителю будет грозить до 15 лет лишения свободы
Фото: © GLOBAL LOOK press / Nikolay Gyngazov

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которого погибли или пострадали участники движения. Пьяному нарушителю будет грозить до 15 лет лишения свободы.


Согласно законопроекту, нетрезвый водитель, причинивший тяжкий вред здоровью человека при ДТП, получит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет (сейчас до четырех лет), в случае гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет), в случае гибели двух или более людей — от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).


Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает ужесточение наказания за «пьяные» аварии справедливым. «Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству. Это должно снизить количество «пьяных» ДТП», — заявил он.


По словам Володина, под колесами нетрезвых водителей ежегодно погибают более четырех тысяч человек, свыше 20 тысяч человек становятся инвалидами. «Представьте себе — за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает город», — сказал он.


14 апреля 2018 года в Борисоглебске Воронежской области в такси ВАЗ-2105 на большой скорости врезался Infiniti QX70 липецкого бизнесмена и спортсмена, члена Федерации бокса России, который был пьяным в момент аварии. В результате погибла находившаяся на месте пассажира в такси 19-летняя Милена Казанкова, ее родители уже больше года добиваются наказания для автомобилистов. Сначала правоохранители уверяли, что виновными в аварии признают водителей обеих машин, но следствие затянулось, и родители погибшей девушки опасаются, что не накажут никого. Отец Милены Казанковой убежден: у водителя Infiniti не было возможности затормозить только потому, что он находился под воздействием алкоголя.


Володин назвал справедливым ужесточение наказания за «пьяные» аварии

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения 14 мая 2019

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