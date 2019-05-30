Сын Рамзана Кадырова снялся в любимом турецком сериале Николаса Мадуро

Ранее о том, что Адам Кадыров принял участие в съемках исторического турецкого сериала, сообщил глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов. Он написал в Instagram, что Адам Кадыров отлично учится и активно занимается спортом, а на съемках «показал все свои способности с лучшей стороны».



