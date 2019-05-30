СКР выпустил немое видео обысков у полицейских в Кабардино-Балкарии

12 бывших и действующих сотрудников МВД задержали 30 мая в КБР. Их подозревают в получении взяток на 42 миллиона рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе Кавказ.





﻿Задержанным полицейским вменяются, помимо получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), еще и организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (части 3 статьи 210 УК РФ). Статья 210 предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Лицам, совершившим это преступление с использованием служебного положения, грозит от 15 до 20 лет.





По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, руководил преступным сообществом заместитель начальника УГИБДД МВД по КБР.





«По версии следствия, в 2017-2018 годах должностные лица МВД по КБР в составе преступного сообщества получили взятку за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение составило не менее 42 миллионов рублей», — сообщила Петренко.