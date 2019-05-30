СМИ: Судей на Кубани начали проверять после жалоб мировых автопроизводителей в ФСБ

Квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края начали служебную проверку действий ряда судей Краснодара. Об этом РБК сообщили в Октябрьском районном суде столицы Кубани. Проверка началась после того, как Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar пожаловались в ФСБ и Генеральную прокуратуру на краснодарских судей, которые, по версии автопроизводителей, помогали незаконно взыскивать с компаний компенсации.





Представитель прокуратуры Краснодарского края заявил корреспонденту Daily Storm, что региональному управлению надзорного ведомства ничего не известно об этой проверке. В пресс-службе Mercedes РБК рассказали, что мошеннические схемы встречаются и в других регионах. «Но такого массового характера, как в Краснодаре, случаи не носили», — отметил представитель компании. Максим Титаренко, представляющий интересы автопроизводителей, сказал РБК, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, поскольку через суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля.





Квалификационная коллегия судей на Кубани истребовала материалы дел в судах Краснодара в рамках проверки по жалобам автоконцернов, их изучают специалисты. Об этом сообщил ТАСС председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк. Он пояснил, что проверка проводится не в отношении судов, а по факту рассмотрения ими дел указанной категории. В квалификационной коллегии судей не уточнили количество истребованных дел.





О жалобе автопроизводителей в правоохранительные органы стало известно 28 мая. Российские представительства Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar Land Rover заявили, что с 2016 года суды Краснодара «под прикрытием» исков о защите прав потребителей участвуют в мошеннической схеме по незаконному взысканию с производителей возврата стоимости машин, в несколько раз превышающей первоначальную стоимость автомобиля. Жалобы на работу судей в начале мая направили в ФСБ, генпрокурору России Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.





Мошенническая схема, по словам представителей автокомпаний, выглядит следующим образом: истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки новой машины с жалобами на дефекты, их интересы в судах представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». Судебные экспертизы «проводят» специалисты, которые выявляют якобы имеющийся производственный дефект у автомобиля, а сам истец даже не предоставляет машину на проверку качества, говорится в жалобе.





﻿В итоге одни и те же судьи Прикубанского, Советского, Октябрьского и Ленинского районных судов Краснодара в случае возврата машины взыскивают с производителей стоимость, в несколько раз (в ряде случаев — в девять и более раз) превышающую первоначальную цену на машину, утверждали авторы обращения в ФСБ.