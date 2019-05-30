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Володин: Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам
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Володин: Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам

Госдума приняла законопроект, разрешающий экипажу применять средства сдерживания хулиганов на борту

Госдума приняла законопроект, разрешающий экипажу применять средства сдерживания хулиганов на борту
Фото: © GLOBAL LOOK press / MIT Russia

Госдума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части использования средств сдерживания на борту воздушного судна». Он дает право экипажам самолетов применять средства сдерживания пассажиров, которые, находясь на борту, ведут себя неадекватно и представляют угрозу для полета. 


«Нередки случаи, когда агрессивное поведение некоторых пассажиров в самолете создает угрозу безопасности окружающим людям. В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы», — поддержал принятие законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.


По его мнению, если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания.


«Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету», — заявил он.


В пояснительной записке к законопроекту предлагается внести изменения в подпункт 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса РФ, предоставив командиру воздушного судна право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности о пресечении ими противоправных действий лиц, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. Перечень данных средств, а также правила их применения должны быть установлены правительством РФ.


Кроме того, Воздушный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 852, в которой будут прописаны права членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) в случае противоправного поведения пассажиров на борту воздушного судна.


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