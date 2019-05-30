Володин: Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам

Госдума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части использования средств сдерживания на борту воздушного судна». Он дает право экипажам самолетов применять средства сдерживания пассажиров, которые, находясь на борту, ведут себя неадекватно и представляют угрозу для полета.





«Нередки случаи, когда агрессивное поведение некоторых пассажиров в самолете создает угрозу безопасности окружающим людям. В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы», — поддержал принятие законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.





По его мнению, если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания.





«Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету», — заявил он.





В пояснительной записке к законопроекту предлагается внести изменения в подпункт 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса РФ, предоставив командиру воздушного судна право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности о пресечении ими противоправных действий лиц, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. Перечень данных средств, а также правила их применения должны быть установлены правительством РФ.





Кроме того, Воздушный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 852, в которой будут прописаны права членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) в случае противоправного поведения пассажиров на борту воздушного судна.