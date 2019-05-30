Во Львове Зеленский впервые поругался с журналистами телеканала Порошенко





Журналистка телеканала «Прямой» сказала: «Мамы вас сегодня ждали весь день...»





На это Зеленский ответил: «Я не приехал? Или потому, что вы — телеканал «Прямой», вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, «Прямой» канал, мы с вами пообещаем и вместе с вами...»





Журналистка предложила им поделиться зарплатой: «[Мы можем] поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?»





На это президент Зеленский предложил скинуться: «Я куплю квартиру. Что вы мне тут интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас».





После предложения скинуться 50 на 50 спор стих.





В завершение встречи Зеленский заявил, что лично поможет пострадавшим с жильем: «Я обещаю: если будет вопрос по поводу квартиры у одной из семей — потому что у них даже нет своего угла, где жить, то я лично помогу в ближайшее время».





Ранее, 30 мая, Верховная рада не проголосовала за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — за проголосовали лишь 97 депутатов из 226 необходимых. Постановление о его отставке подал Зеленский.





По итогам голосования премьер заявил, что продолжит работу согласно решению Рады. По его словам, в стране сейчас сложное положение, поэтому необходимо продолжать начатые при предыдущем правительстве реформы и выводить Украину из текущей ситуации.





﻿20 мая шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В здании Верховной рады он принес присягу на Пересопницком Евангелии, ему вручили символы государственной власти в стране: булаву и президентскую печать. В своей первой речи политик объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Зеленский также пообещал, что будет добиваться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что готов для этого идти на непопулярные шаги.