Главу московского отдела Следственного комитета задержали за взятку в миллион рублей

Адвоката из Крыма, руководителя Московского межрегионального следственного управления на воздушном и водном транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СКР) и подчиненного ему сотрудника заподозрили в получении крупной взятки от фигуранта уголовного дела. 30 мая они были задержаны сотрудниками ФСБ в столичном регионе. Об этом сообщает пресс-служба московского управления СКР.





По данным следствия, сотрудники ММСУТ СКР вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследования. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере один миллион рублей, которую он разделил с сообщниками.





30 мая следователи ГСУ СК России по Москве и сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали подозреваемых. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Устанавливаются иные, возможно, причастные к совершению преступления лица. Возбуждено уголовное дело по пункта «а, в» части пять статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).





Ранее 30 мая СКР опубликовал видео обысков у полицейских из Кабардино-Балкарии (КБР), задержанных по подозрению в получении взяток минимум на 42 миллиона рублей. На записи нет звука. Как пояснил источник Daily Storm в силовых структурах, немой видеоролик могли выпустить для защиты тайны следствия.





12 бывших и действующих сотрудников МВД задержали 30 мая в КБР. Их подозревают в получении взяток на 42 миллиона рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе Кавказ.