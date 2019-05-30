Володин: Упрощение получения гражданства РФ создаст дополнительные возможности для экономики

Госдума на пленарном заседании в четверг, 30 мая, приняла в первом чтении поправки в закон «О гражданстве РФ». Они касаются сокращения с трех лет до одного года срока работы в России иностранных квалифицированных специалистов, необходимого для обращения с заявлением о получении ими гражданства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.





«Этим законопроектом мы существенно — с трех лет до одного года — сокращаем срок работы, необходимый для того, чтобы высококвалифицированные зарубежные специалисты могли получить российское гражданство. Причем получить они его смогут в упрощенном порядке — список профессий, который дает на это право, уже утвержден правительством РФ. Это откроет перед ними возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России — это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологии. Эти задачи поставил наш президент Владимир Путин», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.





По его словам, среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности. Это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие. Это математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации, а в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным.





Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается сократить период, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ и желающие получить российский паспорт в упрощенном порядке (без соблюдения условий о сроке проживания) как квалифицированные специалисты, должны осуществлять трудовую деятельность. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.





Данный документ подготовили в правительстве. Его разработали во исполнение поручений по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 7 июня 2018 года.