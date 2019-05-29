Битва за Смольный: Беглов и все-все-все

В субботу, 25 мая, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов все-таки объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих городских выборах. Это был вполне ожидаемый шаг. Да и Питер уже довольно долго готовился к выборам. В заблокированном мессенджере Telegram уже созданы десятки каналов, позитивно освещающих деятельность Александра Беглова. Представители оппозиции безуспешно пытались определиться с единым кандидатом.
Первомайское шествие закончилось массовым «упаковыванием» оппозиционеров в автозаки и разорванной курткой депутата Закса Максима Резника. Накануне выдвижения Беглова в кандидаты Невский проспект украсил плакат против того же самого депутата. В общем, страсти уже закипают. Мы попытались разобраться в происходящем и рассказать, кто может победить 8 сентября, когда город на Неве будет выбирать своего губернатора.
Неоднородная группа поддержки Беглова
Основной кандидат, «фронтмен» избирательной кампании: это врио губернатора Александр Беглов, который занимает этот пост с октября 2018 года. Он не гость в Санкт-Петербурге, бывший строитель, возглавлял элитный Курортный район в начале нулевых. Долгое время Беглов работал полномочным представителем президента и сотрудником президентской администрации. Но затем он вернулся в родной город, сменив экс-губернатора Георгия Полтавченко с приставкой «врио».
Именно Беглов, вероятно, станет уже полноценным губернатором, без приставки. По крайней мере, так это видят в Кремле. Для этого ему начали помогать разные центры влияния, создав несколько штабов разной степени секретности.
Самый загадочный — это «теневой» штаб, который до февраля возглавляли Ярослав Игнатовский и Илья Паймушкин. Вот что писала «Медуза» об этой структуре: «В стороне от основного штаба работает «пригожинская» группа, к которой относятся политтехнологи Ярослав Игнатовский, бывший комиссар движения «Наши», и Илья Паймушкин. Ее проекты, по словам собеседников «Медузы», финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, который давно знаком с Бегловым».
Сам Игнатовский так прокомментировал свою работу с Пригожиным «Медузе»: «Мы знакомы [с Евгением Пригожиным] достаточно давно. В последнее время ко мне обращаются его представители, и я их консультирую».
Евгений Пригожин известен как ресторатор, владелец компании «Конкорд» и «повар Путина». А в 2016-м благодаря публикации «Фонтанки» он вышел и на геополитический уровень: журналисты связали его с частной военной компанией Вагнера, которая участвовала в боях в Донбассе и Сирии.
Именно с подачи «теневого» штаба были созданы десятки Telegram-каналов с великолепными названиями вроде «Питерская булка», «Ассамблея», «Петербургский снег» и другие, несть им числа. Эти каналы плодились десятками, в формате реагирования на резонансные события. В этих каналах позитивно освещалась деятельность губернатора и городской администрации. Создавалось впечатление, что кто-то решил выиграть выборы с помощью заблокированного мессенджера.
В феврале Питер завалило снегом. Коммунальные службы не справлялись. Погиб один человек: на студента упал кусок льда с крыши здания университета, сотни человек пострадали. Как сообщила «Медуза», именно руководитель «пригожинских» технологов Ярослав Игнатовский придумал мем и название для канала «Лопата Беглова», после того как врио вышел под камеры прессы собственноручно убирать снег.
В конце мая Telegram-канал «Ротонда» сообщил, что в феврале команду Ярослава Игнатовского сняли с питерского направления, а Санкт-Петербургом занялся самарский политтехнолог Дмитрий Ковалев. Он раньше работал над кампаниями в Поволжье и во Владивостоке, после чего получил приглашение в отдел по работе с оппозицией вместо политтехнолога Ильи Паймушкина, который ушел из проекта. «Дмитрия Ковалева «знают» в администрации президента, он знаком с кураторами петербургских выборов [сотрудниками администрации президента] Борисом Рапопортом и Александром Харичевым», — пишет «Ротонда» со ссылкой на собственный источник.
Кроме штаба, занимающегося Telegram-каналами, как пишет сайт «Фонтанка», Пригожин совместно с администрацией города организовал «Школу молодых политиков»: молодежный проект с прицелом на выборы муниципальных депутатов, куда с перспективой участия в избирательной кампании приглашали молодых политиков и общественников. Молодежь учат политическому пиару, общению со СМИ, ораторскому искусству. Среди инструкторов — уже упомянутый выше Ярослав Игнатовский, а также депутат Госдумы Илья Костунов, участники движения «Наши» и политтехнологи.
Источник, близкий к молодежному проекту, сообщил, что специалисты, близкие к Пригожину, действительно преподают в школе, однако факт финансирования проекта бизнесменом не подтвердил.
Как пишет «Новая газета», Пригожин сам вызвался помогать Беглову: «Сегодня в полпредстве уверяют, что никто не просил Пригожина помогать с выборами. Он, дескать, сам еще в конце 2017-го решил создать инфраструктуру, которую можно будет подключить к кампании по первому свистку. Ему намекали, что, спасибо, мол, не надо, но ссориться не стали, а решили выделить ему небольшую полянку — социологию».
О другом штабе написала «Фонтанка»: этот штаб, по данным сайта, отвечает за визуальную составляющую кампании и состоит из PR-агентства «ИМА-Консалтинг». Наверняка все помнят колоритную троицу в кокошниках с хот-догами на ЧМ-2018: это семья брата основателя компании Дмитрия Гнатюка. Сама компания принадлежит бизнесмену Андрею Гнатюку и политтехнологу Вартану Саркисову. Компания, как сообщалось, увеличивала явку избирателей на президентские выборы в 2018 году, за что ей заплатили из бюджета 37 миллионов рублей. От авторства вирусного ролика о гее на передержке компания открестилась.
Еще один штаб Беглова возглавляет советник врио и экс-вице-губернатор Константин Серов. Заслуженный депутат Закса первого, второго, третьего и четвертого созывов, экс-глава Невского района, с весны 2017 года был заместителем губернатора по политической части. Штаб Серова, по информации «Фонтанки», должен заниматься технологической частью кампании.
Курировать избирательную кампанию в целом будет вице-губернатор Любовь Совершаева. В Петербурге ее называют близкой к бизнесмену Юрию Ковальчуку и заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. По словам источника, близкого к избирательному штабу врио губернатора, Беглов прислушивается к Совершаевой: «Она пытается управлять всеми технологами сама, вручную, вместо того чтобы системно выстраивать этот процесс. Делает все по старым лекалам. Субботник она придумала. <…> Без нее и петух теперь не кукарекает в Петербурге».
К сожалению, нам не удалось связаться с Любовью Совершаевой, чтобы получить от нее комментарий.
Политтехнолог и руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал о ситуации вокруг выборов: «Там проблема в наличии нескольких штабов, параллельно действующих, и в их управляемости. Есть Игнатовский, есть люди, командированные от администрации президента, есть Совершаева [заместитель губернатора] и так далее. <…> Что касается всяких «фабрик троллей» [так некоторые СМИ называют «теневой» штаб Пригожина], то я скептически отношусь к подобному, потому что подобные проекты часто дают обратный эффект, противоположный ожидавшемуся. Есть группа поддержки Беглова, и она очень неоднородная».
А кто против?
Против Александра Беглова выступит весьма разношерстная публика, которая так и не смогла прийти к некой единой концепции борьбы с ним. Некоторым претендентам на губернаторское кресло вовсе не удастся пройти муниципальный фильтр для регистрации в качестве кандидатов.
Представитель либеральной оппозиции, член партии «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что вне всякого сомнения надеется участвовать в выборах: «Сейчас в партии идет внутрипартийное голосование после дебатов, по итогам которого к 4-му числу определится, кто будет выдвинут на конференции как кандидат в губернаторы от «Яблока».
Также он прокомментировал возможность выдвижения единого оппозиционного кандидата: «Смысла выдвигать единого кандидата нет, так как у нас двухтуровые выборы. Если бы выборы были в один тур, то имело бы смысл. А так, нужно выдвинуть максимальное количество кандидатов от оппозиции, что позволит уменьшить шансы победы кандидата от власти».
Экс-глава «Яблока», а ныне глава партии «Движение демократического обновления» Михаил Амосов о своем намерении идти в губернаторы самовыдвиженцем заявил еще в конце апреля. Оксана Дмитриева из Партии Роста также подтвердила свое намерение участвовать в выборах, но сама сделала оговорку: «Это будет зависеть от возможности преодоления муниципального фильтра».
От «Справедливой России» выдвиженцем называют замглавы фракции в Заксе Надежду Тихонову. Однако о своем участии она рассказала весьма уклончиво: «Решения президиума пока нет, пока комментировать рано. Выборы объявят — будет и решение президиума. Кроме меня есть еще несколько потенциальных кандидатур: [председатель питерского отделения СР] Марина Шишкина, [депутат Госдумы] Олег Нилов и [депутат Закса] Алексей Ковалев».
Кандидат от ЛДПР, депутат Закса Санкт-Петербурга Олег Капитанов подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора: «Если Высший совет утвердит мою кандидатуру, то да». Также свое намерение выдвигаться в кандидаты озвучил первый омбудсмен Петербурга, депутат Закса Игорь Михайлов.
Однако все эти кандидаты вряд ли смогут создать реальную угрозу для Беглова, что подтвердили эксперты, с которыми удалось пообщаться. Кроме одного. Политтехнолог Константин Калачев назвал его имя: «Беглов в любом случае изберется. У него реальных конкурентов нет, ну, может быть, кроме режиссера Владимира Бортко».
Известный режиссер, сейчас депутат Госдумы, может выдвинуться в губернаторы от КПРФ. В беседе с Daily Storm Владимир Бортко подтвердил свое намерение выдвигаться в кандидаты в губернаторы: «Да, буду выдвигаться», — сообщил он.
Однако, как сообщает «Фонтанка», муниципальный фильтр внесет коррективы в планы многих из названных лиц. В то же время, по информации издания, в Санкт-Петербурге проводится опрос, касающийся отношения жителей к следующим кандидатам: Владимиру Бортко, Олегу Капитанову, Михаилу Амосову и Надежде Тихоновой. Источник в окружении Беглова сообщил, что именно эти кандидаты смогут пройти муниципальный фильтр. В Питере самый высокий уровень фильтра: нужно собрать минимум 10% или 156 подписей депутатов из не менее 84 муниципальных советов. Следует учитывать, что на прошлых выборах депутатами стали в основном члены «Единой России»: из 1575 мест 1187 получили представители партии власти. Поэтому единороссы могут заблокировать выдвижение любого нежелательного человека.
Другой вопрос: зачем, имея такой гарантированный инструмент контроля, надо было устраивать кампанию против оппозиции, например депутата Закса от Партии Роста Максима Резника, который жалуется на слежку и черный PR со стороны штаба Беглова. Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых видно, что депутат что-то курит, как утверждалось — легкие наркотики. 26 мая во взломанном рекламном боксе был размещен плакат против Резника, опять же с упоминанием наркотиков.
Сам депутат в интервью Daily Storm заявил, что слежку и информационную кампанию против него ведут штаб Беглова и люди Пригожина: «Именно пригожинские сайты, я не знаю как сказать, чтобы это прозвучало по-парламентски, осуществляют публикацию всей чернухи не только в отношении меня, а в отношении всех, кто с чем-то не согласен… Это, конечно, все связано с Пригожиным».
При этом Резник признался, что не будет выдвигаться в губернаторы: «Я не собирался и не собираюсь баллотироваться в губернаторы. Просто я честно и открыто обозначил свою позицию, заявив, что Беглов не подходит Санкт-Петербургу».
Зачем вести кампанию против человека, который серьезно не угрожает избранию Беглова, — непонятно. Возможно, это действия одного из нескольких штабов. Разумеется, на вопрос, что он курил на балконе, Максиму Резнику стоило бы ответить и пройти освидетельствование — просто чтобы не давать повода оппонентам обвинять его в употреблении наркотиков. Но все равно действия против него непонятны.
За время своего руководства городом, хоть и с приставкой «врио», Александр Беглов продемонстрировал неплохие показатели: ему удалось договориться с Москвой о масштабной поддержке городских проектов, и в 2018 году центр компенсировал расходы городу на 13,5 миллиарда рублей. РЖД выделило 88 миллиардов рублей на развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Проведено благоустройство Петербурга на четыре миллиарда рублей. На три миллиарда будет закуплена 371 единица техники для подготовки к зиме. По его инициативе создана служба социальных участковых. Беглов пообещал, что к 2025 году бюджет города вырастет до триллиона рублей.
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал возможность победы Беглова: «На мой взгляд, то, что предлагает Беглов, просто ошеломительно, как по тем структурным изменениям, которые он предлагает сделать в городе по части коммуналки, в части транспортной инфраструктуры, в части бюджета. Один триллион рублей бюджета — это бюджет, сопоставимый с бюджетом «Газпрома». Я не представляю избирателя, который бы отказался от такой программы».
Однако, как известно, рядовой избиратель программ не читает, а в основном смотрит на приземленные вещи: уборку снега, качество дорог, социальную поддержку. И на «низовом уровне» программы могут восприниматься по-другому.
Сможет ли Александр Беглов правильно и успешно презентовать свои достижения петербуржцам и завоевать их симпатии настолько, чтоб стать губернатором в один тур, — вопрос в этом.