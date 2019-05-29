Битва за Смольный: Беглов и все-все-все

В субботу, 25 мая, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов все-таки объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих городских выборах. Это был вполне ожидаемый шаг. Да и Питер уже довольно долго готовился к выборам. В заблокированном мессенджере Telegram уже созданы десятки каналов, позитивно освещающих деятельность Александра Беглова. Представители оппозиции безуспешно пытались определиться с единым кандидатом.





Первомайское шествие закончилось массовым «упаковыванием» оппозиционеров в автозаки и разорванной курткой депутата Закса Максима Резника. Накануне выдвижения Беглова в кандидаты Невский проспект украсил плакат против того же самого депутата. В общем, страсти уже закипают. Мы попытались разобраться в происходящем и рассказать, кто может победить 8 сентября, когда город на Неве будет выбирать своего губернатора.





Неоднородная группа поддержки Беглова





Основной кандидат, «фронтмен» избирательной кампании: это врио губернатора Александр Беглов, который занимает этот пост с октября 2018 года. Он не гость в Санкт-Петербурге, бывший строитель, возглавлял элитный Курортный район в начале нулевых. Долгое время Беглов работал полномочным представителем президента и сотрудником президентской администрации. Но затем он вернулся в родной город, сменив экс-губернатора Георгия Полтавченко с приставкой «врио».





Именно Беглов, вероятно, станет уже полноценным губернатором, без приставки. По крайней мере, так это видят в Кремле. Для этого ему начали помогать разные центры влияния, создав несколько штабов разной степени секретности.





Самый загадочный — это «теневой» штаб, который до февраля возглавляли Ярослав Игнатовский и Илья Паймушкин. Вот что писала «Медуза» об этой структуре: «В стороне от основного штаба работает «пригожинская» группа, к которой относятся политтехнологи Ярослав Игнатовский, бывший комиссар движения «Наши», и Илья Паймушкин. Ее проекты, по словам собеседников «Медузы», финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, который давно знаком с Бегловым».





Сам Игнатовский так прокомментировал свою работу с Пригожиным «Медузе»: «Мы знакомы [с Евгением Пригожиным] достаточно давно. В последнее время ко мне обращаются его представители, и я их консультирую».





Евгений Пригожин известен как ресторатор, владелец компании «Конкорд» и «повар Путина». А в 2016-м благодаря публикации «Фонтанки» он вышел и на геополитический уровень: журналисты связали его с частной военной компанией Вагнера, которая участвовала в боях в Донбассе и Сирии.





Именно с подачи «теневого» штаба были созданы десятки Telegram-каналов с великолепными названиями вроде «Питерская булка», «Ассамблея», «Петербургский снег» и другие, несть им числа. Эти каналы плодились десятками, в формате реагирования на резонансные события. В этих каналах позитивно освещалась деятельность губернатора и городской администрации. Создавалось впечатление, что кто-то решил выиграть выборы с помощью заблокированного мессенджера.





В феврале Питер завалило снегом. Коммунальные службы не справлялись. Погиб один человек: на студента упал кусок льда с крыши здания университета, сотни человек пострадали. Как сообщила «Медуза», именно руководитель «пригожинских» технологов Ярослав Игнатовский придумал мем и название для канала «Лопата Беглова», после того как врио вышел под камеры прессы собственноручно убирать снег.





В конце мая Telegram-канал «Ротонда» сообщил, что в феврале команду Ярослава Игнатовского сняли с питерского направления, а Санкт-Петербургом занялся самарский политтехнолог Дмитрий Ковалев. Он раньше работал над кампаниями в Поволжье и во Владивостоке, после чего получил приглашение в отдел по работе с оппозицией вместо политтехнолога Ильи Паймушкина, который ушел из проекта. «Дмитрия Ковалева «знают» в администрации президента, он знаком с кураторами петербургских выборов [сотрудниками администрации президента] Борисом Рапопортом и Александром Харичевым», ­— пишет «Ротонда» со ссылкой на собственный источник.





Кроме штаба, занимающегося Telegram-каналами, как пишет сайт «Фонтанка», Пригожин совместно с администрацией города организовал «Школу молодых политиков»: молодежный проект с прицелом на выборы муниципальных депутатов, куда с перспективой участия в избирательной кампании приглашали молодых политиков и общественников. Молодежь учат политическому пиару, общению со СМИ, ораторскому искусству. Среди инструкторов — уже упомянутый выше Ярослав Игнатовский, а также депутат Госдумы Илья Костунов, участники движения «Наши» и политтехнологи.





Источник, близкий к молодежному проекту, сообщил, что специалисты, близкие к Пригожину, действительно преподают в школе, однако факт финансирования проекта бизнесменом не подтвердил.





Как пишет «Новая газета», Пригожин сам вызвался помогать Беглову: «Сегодня в полпредстве уверяют, что никто не просил Пригожина помогать с выборами. Он, дескать, сам еще в конце 2017-го решил создать инфраструктуру, которую можно будет подключить к кампании по первому свистку. Ему намекали, что, спасибо, мол, не надо, но ссориться не стали, а решили выделить ему небольшую полянку — ​социологию».