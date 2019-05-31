«Отбились от рук»: Лавров оценил действия властей Косово

Покровительство со стороны Запада внушило властям Косово чувство безнаказанности и вседозволенности, они «отбились от рук». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что ООН необходимо реагировать на действия Приштины против российского сотрудника миссии организации в Косове.





«Они [власти Косово] явно, как говорится, отбились от рук, от рук тех, кто ими делал вид что руководит. На самом деле получается, они никого не слушают, а руководить ими пытались и Евросоюз, и Соединенные Штаты... В результате такого покровительства со стороны запада у властей Косово сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав МИД России и Японии.