«Отбились от рук»: Лавров оценил действия властей Косово

Покровительство со стороны Запада внушило властям Косово чувство безнаказанности и вседозволенности, они «отбились от рук». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что ООН необходимо реагировать на действия Приштины против российского сотрудника миссии организации в Косове.
«Они [власти Косово] явно, как говорится, отбились от рук, от рук тех, кто ими делал вид что руководит. На самом деле получается, они никого не слушают, а руководить ими пытались и Евросоюз, и Соединенные Штаты... В результате такого покровительства со стороны запада у властей Косово сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав МИД России и Японии.
Российский дипломат назвал «абсолютно неприемлемым» поведение косовских властей в отношении российского участника миссии ООН в Косове. По его словам, оно не может быть ничем оправдано. «А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», — подчеркнул Лавров.
Силы спецназа полупризнанного государства утром 28 мая провели в северных муниципалитетах Косова и Метохии операцию, в результате которой было задержано несколько человек, а двое из оказавших сопротивление силовикам получили легкие ранения. Среди задержанных оказался российский сотрудник миссии ООН в Косове (МООНК) Михаил Краснощеков. МИД РФ выразил решительный протест в связи с действиями спецназа Косова и потребовал немедленно освободить гражданина РФ.
Косово не подчиняется Белграду с 1999 года — после операции сил НАТО против Югославии. В 2008 году Косово объявило о своей независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают этого. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством.