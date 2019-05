Bloomberg: Хиллари Клинтон займется кинобизнесом

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси будут продюсировать фильмы как для большого экрана, так и для телевидения, которые будут «сняты женщинами и для женщин». Проект создания продюсерской компании находится на ранней стадии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.





По данным агентства, с помощью фильмов 71-летняя Клинтон планирует влиять на общественное мнение и культурную жизнь США после своего ухода из политики. Экс-госсекретарь не новичок в кинобизнесе: ранее она продюсировала сериал The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote («Час женщины: великая борьба за победу в голосовании») вместе с известным голливудским режиссером Стивеном Спилбергом, а также сыграла саму себя (в том числе в пародийном ключе) в многосерийных шоу «Государственный секретарь» и «Мерфи Браун».





Уход в кинобизнес не такая уж редкость для высокопоставленных чиновников США. Так, в 2018 году экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали контракт со стриминговым гигантом Netflix о создании эксклюзивного контента (игровые и неигровые сериалы, документальные фильмы и художественные картины) для компании. Для этого Барак и Мишель Обама создали продюсерскую компанию Higher Ground Productions.





Ранее кандидат в президенты США Альберт Гор принял участие в создании нескольких фильмов («Неудобная правда» и «Неудобная планета»), посвященных теме глобального потепления и экологического кризиса с точки зрения политики. «Неудобная правда» в итоге получила две премии «Оскар» — в номинациях «документальный фильм» и «песня к фильму».





5 марта Клинтон заявила, что не будет принимать участие в президентской гонке 2020 года. Вместе с тем Клинтон сообщила, что политическая ситуация в США ее очень тревожит, поэтому она обязательно продолжит свою политическую деятельность и приложит все усилия, чтобы «демократы вернули себе Белый дом» после ее поражения на выборах президента США в 2016 году. Тогда по итогам голосования коллегии выборщиков Хиллари Клинтон обошел Дональд Трамп.