«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов для Windows и MacOS

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество») и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT, International Consumer Research and Testing Ltd) составили рейтинг лучших антивирусов для операционных систем Windows и MacOS. Для Windows самой эффективной в борьбе с вирусами признали продукт Internet Security румынской компании Bitdefender, для MacOS — Cyber Security Pro компании ESET.





Всего оценивались 25 программ для Windows и 10 для MacOS, их проверяли на способность защитить устройство от угроз, которые поступают из интернета, фишинговых сайтов, программ-вымогателей, а также зараженных флеш-накопителей. Учитывались также простота в использовании программы и то, насколько работа антивируса влияет на производительность компьютера.





Второе место в рейтинге для Windows занял антивирус Internet Security от компании ESET, третье — Antivirus Free Edition от Bitdefender, четвертое и пятое — Security Deluxe от Norton и Free Antivirus от Avast соответственно. Для операционной системы MacOS на втором месте в рейтинге эффективной защиты от вирусов — Internet Security российской компании «Лаборатория Касперского», за ним следуют продукты компаний Bitdefender, G Data и Norton, пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования.





Представители компаний, антивирусы которых оценило «Роскачество», раскритиковали исследование. В «Докторе Вебе» заявили о непрозрачности методики исследования: «Из-за отсутствия прозрачности в обсуждаемом тестировании был нарушен основной принцип любого исследования — воспроизводимость, то есть возможность повторить его любым желающим. Это обстоятельство может вызвать вполне логичные вопросы относительно ценности результатов тестирования».





В «Лаборатории Касперского» отметили, что «Роскачество» не предоставило компании образцы вредоносных программ, которые использовались во время тестирования. Поэтому исследование не удалось проверить, что ставит его результаты под вопрос, пояснили в компании, добавив, что это противоречит мировому опыту публичного тестирования.