СМИ: Минюст направил в суд иски о ликвидации партий, не участвующих в выборах

Верховный суд в июне рассмотрит иск Минюста о ликвидации партии «За женщин России», сообщает газета «Ведомости». По данным издания, в суд также направлены иски о ликвидации партий «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Ранее Daily Storm сообщал, что ведомство в июне планирует начать проверку политических организаций, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не принимали участия в выборах и поэтому должны быть ликвидированы.





По данным источника «Ведомостей», близкого к Центральной избирательной комиссии (ЦИК), партии «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан» не выполнили требование об обязательном участии в выборах. В течение семи лет с момента регистрации они должны поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в ряде региональных, уточнил он. В пресс-службе Минюста газете сообщили, что анализ соблюдения требований об участии партий в выборах проводится в рамках плановых проверок на основании сведений ЦИК.





В январе источник Daily Storm в ЦИК сообщил, что Минюст с июня 2019 года начнет проверку политических партий, которые в течение семи лет с момента регистрации не участвовали в выборах и поэтому подлежат ликвидации. Как тогда заявляли в ведомстве, проверки коснутся 33 партий. Собеседник издания также объяснил, что проверка будет проходить следующим образом: «Министерство делает запрос на предмет участия партий в выборах, в ответ будет направлен анализ этой деятельности, на основании которого будет принято решение. Если партия не выполнила требования законодательства, то Минюст обратится в Верховный суд на предмет ее ликвидации».





На 15 января 2019 года в Едином госреестре юрлиц числилось 64 политические партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах. В соответствии с законом «О политических партиях» и поправках к нему от апреля 2012 года, Верховный суд России по обращению Минюста обязан ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. В январе Минюст добился ликвидации Российской партии народного управления и спортивной партии «Здоровые силы» в связи с отсутствием нужного числа отделений и непредставлением отчетов, а также «Молодой России».





По данным специалистов, пока право на продолжение политической деятельности подтвердили 18 партий. Эксперт по выборам Аркадий Любарев высказал «Ведомостям» мнение, что пик ликвидации партий придется на 2020 год. Он считает, что в 2019 году под секвестр подпадает только 13 политических организаций, а у остальных теоретически еще есть шанс «сдать норматив».





В марте 2018 года член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявлял, что 23 партии в России могут быть ликвидированы в 2019 году, если в течение года они не примут участие в избирательных кампаниях.