У Индии будут серьезные проблемы: Вашингтон пригрозил Дели за покупку у России С-400

Решение Нью-Дели приобрести зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 дальнего действия у России будет иметь серьезные последствия для оборонных связей США и Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента Дональда Трампа. Чиновник обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась с Турцией.





«Я не согласен», — цитирует ТАСС ответ представителя Белого дома на вопрос, согласен ли он с распространенным в Индии мнением о том, что закупка российских зенитных систем С-400 не скажется на связях Вашингтона и Нью-Дели в сфере обороны.





«Вы можете видеть, какой серьезный диалог происходит на эту тему с нашим союзником по НАТО — Турцией. И столь же серьезная озабоченность будет выражена, если Индия продолжит процесс приобретения С-400», — добавил он.





Ранее сообщалось, что Индия приобретет зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» у России на сумму в 5,43 миллиарда долларов. Согласно условиям договора, комплексы будут поставлены в Индию в течение пяти лет. Нью-Дели пошла на заключение контракта с Россией, несмотря на угрозы США ввести санкции против Индии при покупке у России вооружения. Аналогичное предупреждение Вашингтон выносил ранее Анкаре, однако ее оно тоже не остановило.





В апреле министр обороны Индии Нирмала Ситараман сообщила, что Индия подробно объяснила Штатам свою точку зрения на приобретение С-400 у России и рассчитывает, что США не будут вводить против страны санкции.





ЗРС С-400 «Триумф» — российские системы ПВО большой и средней дальности, предназначенные для поражения как самолетов, так и баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других видов воздушного нападения. Система С-400 способна поражать аэродинамические и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду, на высоте до нескольких десятков километров.