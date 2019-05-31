Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа

Двоюродный брат участницы шоу «Голос» Рушаны Валиевой Ильгиз Валеев попросил возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова, по факту оказания незаконного влияния на результаты голосования в «Голос.Дети». Соответствующее заявление истец подал в столичное ОМВД по Останкинскому району. Ранее в шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после того, как выяснилось, что за нее голосовали боты, результаты были аннулированы Первым каналом.





Адвокат Валеева Искандер Фахретдинов рассказал изданию «Медиакорсеть», что обращение соответствует статье 184 УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». «Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение», — цитирует издание правозащитника.





В самом заявлении указано, что истец не согласен с результатами голосования, поскольку знаком с ними, ведь в шоу ранее принимала участие его двоюродная сестра — Рушана Валиева. Что касается Рушаны, то она ранее сообщила «Медиакорсети», что ей жаль Микеллу Абрамову из-за шквала критики и сложной ситуации, и добавила, что самому шоу «Голос» чужда вражда.





24 мая на Первом канале прошел специальный выпуск шоу «Голос.Дети», его финальные результаты были аннулированы, после того как выяснилось, что за дочь Алсу Микеллу Абрамову голосовали боты. В передаче выступили воспитанники всех трех наставников (Пелагеи, Валерия Меладзе и Светланы Лободы), однако Абрамова решила не выступать в спецвыпуске. Вышедший на сцену Константин Эрнст заявил, что победили все, включая Микеллу Абрамову, а новый сезон «Голоса» обязательно будет.





В финале «Голос.Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова, за которую проголосовали более 145 тысяч раз. Второе место занял Максим Ержан, набравший почти 65 тысяч голосов. Валерий Кузаков стал третьим с 36 тысячами. Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона телепроекта «Голос.Дети» спровоцировала громкий скандал. За дочь Алсу, как сообщил Первый канал, проголосовали 56,5% зрителей шоу.





После этого в соцсетях начали распространяться комментарии о возможной накрутке результатов голосования. Через несколько часов после объявления имени победителя стало известно, что телеканал проведет проверку. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал, что подобного перевеса в пользу одного из участников шоу ранее не случалось.





16 мая Первый канал получил результаты расследования возможных накруток голосов за финалистов «Голос.Дети». Компания Group-IB установила, что при голосовании за дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллу с подозрительных телефонных номеров поступило 30 тысяч звонков, еще восемь тысяч СМС-сообщений пришло в виде массовой рассылки с 300 телефонных номеров. На этом основании телеканал объявил результаты финала недействительными.