«Где доказательства»: В Малайзии усомнились в итогах расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад требует убедительных доказательств того, что Россия ответственна за трагедию рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на заявление главы правительства. Мохамад отметил, что согласен с выводами расследования Нидерландов, однако лишь в той части, где указано, что самолет был сбит ракетой российского типа, которая могла быть произведена и на Украине.





«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, — это ракета российского типа, но она также могла быть изготовлена на Украине. Нужны веские доказательства, чтобы показать, что она была запущена россиянами», — приводит заявление малазийского премьер-министра The Star, сделанное им в ходе пресс-конференции в Токио с Японским клубом иностранных корреспондентов (FCCJ) .





Мохамад также отметил, что согласен с выводами расследования Нидерландов о том, что самолет был сбит ракетой российского типа. При этом он подчеркнул, что отсутствуют доказательства причастности России к ее запуску. «Это могли быть и ополченцы на Украине, это могло [сделать] украинское правительство, потому что у них тоже есть такие же ракеты», - добавил премьер.





«Мы не знаем, почему мы были исключены из изучения [обстоятельств трагедии], но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, и идея заключалась не в том, чтобы узнать, как это произошло, а в том, чтобы сосредоточиться на попытке возложить [вину] на россиян», — уточнил Мохамад и добавил, что расследование не является нейтральным.





Пассажирский Boeing компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины в Донецкой области. На борту находились 298 человек, погибли все. Несмотря на активные боевые действия, которые велись в то время на территории Украины, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. По одной из версий, самолет был сбит ракетной установкой.





Для расследования катастрофы была создана совместная следственная группа, в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Эксперты заявили, что ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. МИД России отверг эти обвинения Совместной следственной группы, а в Минобороны РФ заявили, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому самолету, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор ее не возвращали в Россию.