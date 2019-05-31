Стивен Кинг вспомнил о «недалеком» Трампе во время просмотра «Чернобыля»

Популярный писатель Стивен Кинг сообщил, что во время просмотра мини-сериала «Чернобыль» от кабельного канала HBO постоянно вспоминал президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер обладает столь же «посредственным интеллектом», как и те, кто отвечал за ядерный реактор.





«Нельзя смотреть сериал «Чернобыль» от HBO и не думать о Дональде Трампе: как и те, кто отвечал за обреченный ядерный реактор, он человек посредственного интеллекта, который несет ответственность за великую державу, но не понимает, как ей управлять», — написал Кинг в Twitter.