Стивен Кинг вспомнил о «недалеком» Трампе во время просмотра «Чернобыля»

Популярный писатель Стивен Кинг сообщил, что во время просмотра мини-сериала «Чернобыль» от кабельного канала HBO постоянно вспоминал президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер обладает столь же «посредственным интеллектом», как и те, кто отвечал за ядерный реактор.
«Нельзя смотреть сериал «Чернобыль» от HBO и не думать о Дональде Трампе: как и те, кто отвечал за обреченный ядерный реактор, он человек посредственного интеллекта, который несет ответственность за великую державу, но не понимает, как ей управлять», — написал Кинг в Twitter.
Мини-сериал «Чернобыль» обогнал по популярности другой хит HBO – «Игру престолов» и был признан лучшим сериалом в истории по версии крупнейшего сайта IMdb. Режиссером выступил шведский музыкант, клипмейкер и обладатель степени по экономике Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы», «Викинги», снимал клипы для Мадонны, Кайли Миноуг, Дэвида Боуи и других), сценаристом – Крейг Мазин.
Критики отмечают невероятную проработку деталей шоу, вплоть до точности указания региона на номерах автомобилей, а также бережное обращение с материалом. Ряд ликвидаторов Чернобыльской аварии высоко оценили шоу. Съемки проходили на Игналинской АЭС (которая считается двойником Чернобыльской), в одном из районов Вильнюса (в сериале это Припять), а также в городе Каунас, который заменил Москву.