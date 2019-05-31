Суд в Приморье постановил оставить косаток в «китовой тюрьме»

Южно-Сахалинский городской суд постановил оставить белух и косаток в «китовой тюрьме», отказавшись изъять животных у отловщиков. При этом иск зоозащитников о выпуске животных был удовлетворен частично — приказы Росрыболовства о распределении квот на отлов белух и косаток были признаны незаконными.





Адвокат зоозащитников Наталия Лисицына рассказала, что причины такого решения суда станут известны 5 июня, когда появится мотивировочная часть документа. Зоозащитники планируют оспорить решение суда об отказе изъять животных у отловщиков.





«Мы считаем, что это [освобождение животных из «китовой тюрьмы»] в полномочиях Росприроднадзора. Росприроднадзор имеет достаточно информации и доказательств того, что животные отловлены незаконно, и он такое решение может принять», — отметила Лисицына в беседе с РБК.





Глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын пояснил, что суд не решает, можно выпустить животных или нет. «Суд только устанавливает, имеет ли Росприроднадзор полномочия и основания для принятия таких решений», — сказал он. В мотивировочной части решения суд может указать, что изъятием животных должен заниматься другой орган, добавил Лисицын.





23 мая в Кремле прокомментировали отказ владельца компании «Афалина» Алексея Решетова, которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», выпускать на волю животных. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отказ предпринимателя вызвал удивление в Кремле. Там посетовали, что поручения Путина по спасению млекопитащих не выполняются.





В конце 2018 года в Охотском море были пойманы частными компаниями 12 косаток и 90 белух, которых поместили в бухте Средняя в специальные вольеры, окрещенные экологами «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных намеревались продать в зарубежные океанариумы. Президент России Владимир Путин в конце февраля 2019 года поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу косаток из бухты Средняя.