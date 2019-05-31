«Жизнь идет бурно»: Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в ближайшее время в стране появится новая конституция или в действующую будут внесены поправки. С таким заявлением белорусский лидер выступил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств. Он также отметил, что обратился с просьбой к специалистам Конституционного суда республики внести свои предложения по возможному совершенствованию основного закона.





«Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию», — цитирует Лукашенко БелТА.





Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня наступил такой период, когда нужно думать о новом этапе развития страны, из-за того что «жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать».





«Я попросил именно специалистов Конституционного суда [Белоруссии], чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции, а потом мы сядем и обсудим», — отметил Лукашенко.





Он также добавил, что в Конституционном суде страны работают исключительные профессионалы — практики и теоретики. «Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и они знают, чего требует от нас сегодня народ», — сказал белорусский президент.





Ранее Лукашено уже заявлял о возможности появления в стране новой конституции или внесения в нее изменений в связи со своим уходом с поста главы государства. По его словам, изменения коснутся усиления роли других ветвей власти, прежде всего исполнительной, законодательной и судебной. Кроме того, реформа может коснуться и избирательной системы. При этом он отметил, что новая конституция вряд ли будет закреплять за белорусским языком статус единственного государственного.





1 марта Лукашенко заявил, что «наелся президентства» и готов уступить кресло главы республики другому политику. По его словам, он готов передать эту должность, если найдется достойный преемник. Вместе с тем он предупредил, что новый белорусский президент будет менее предсказуемым для международного сотрудничества, чем он сам.