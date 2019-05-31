Володин назвал важнейший закон мая и выделил самых активных депутатов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что самый важный закон, принятый нижней палатой парламента в мае, — поправки в Уголовный кодекс России, ужесточающие наказание за «пьяные» ДТП. Он также рассказал, что единоросс Наталья Боева, коммунист Олег Смолин, либерал-демократ Михаил Дегтярев и эсер Галина Хованская были наиболее активны в течение мая.





«Поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей. Фактически наказание за «пьяные ДТП» становится таким же, как за умышленное убийство», — сказал парламентарий.





Володин особо отметил работу всего комитета Госдумы по делам СНГ (Содружества Независимых Государств), евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Также спикер нижней палаты назвал четырех депутатов, которые в мае проявили себя наиболее активно в ходе пленарных заседаний: «Наталья Боева (фракция «Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Галина Хованская («Справедливая Россия») были, по моему мнению, самыми активными».





В апреле, подводя итоги месяца, Володин рассказал, что считает закон о сокращении сроков государственных закупок самым важным из принятых депутатами за истекший период. Кроме того, спикер отметил работу думского комитета по культуре. По его мнению, самыми активными депутатами в апреле были Николай Николаев из фракции «Единой Россия», Алексей Куринный из КПРФ, Сергей Жигарев из ЛДПР и Федот Тумусов из «Справедливой России».