Путин подписал указ о присвоении имен 40 российским аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил московским аэропортам имена выдающихся российских и советских деятелей: Шереметьево получило имя русского поэта Александра Пушкина, Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а Внуково — выдающегося советского авиаконструктора Андрея Туполева. Мурманский аэропорт будет носить имя царя Николая II, а омский — Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Указ президента «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: <...> международному аэропорту Внуково — имя А.Н. Туполева; международному аэропорту Домодедово — имя М.В. Ломоносова; международному аэропорту Шереметьево — имя А.С. Пушкина», — говорится в указе президента.
В декабре 2018 года прошел конкурс «Великие имена» — россияне голосовали за присвоение имен известных деятелей аэропортам. При этом многие претенденты, лидировавшие в голосовании, не вошли в финальный список: к примеру, именем поэта и музыканта Егора Летова предлагали назвать аэропорт Омска, Ильи Лагутенко — владивостокский, Сергея Шнурова — Пулково в Санкт-Петербурге, философа Иммануила Канта — аэропорт в Калининграде.
Ранее министр культуры России Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли дать омскому аэропорту имя Егора Летова, сказал, что «при жизни» называть различные объекты в честь известных людей — дурной тон. Притом что лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов умер в 2008 году. Мединский оправдался тем, что имел в виду другого человека, сравнив легендарного автора песни «Все идет по плану» с Джоном Ленноном и Владимиром Лениным.