Путин подписал указ о присвоении имен 40 российским аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил московским аэропортам имена выдающихся российских и советских деятелей: Шереметьево получило имя русского поэта Александра Пушкина, Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а Внуково — выдающегося советского авиаконструктора Андрея Туполева. Мурманский аэропорт будет носить имя царя Николая II, а омский — Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Указ президента «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





«Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: <...> международному аэропорту Внуково — имя А.Н. Туполева; международному аэропорту Домодедово — имя М.В. Ломоносова; международному аэропорту Шереметьево — имя А.С. Пушкина», — говорится в указе президента.