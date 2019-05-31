Рогозин назвал ракету «Протон-М» «серьезным мужиком» и пригласил женщин на отбор космонавтов

«Мы объявили новый набор. Это уже наши космонавты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участники дальних космических экспедиций», — цитирует Рогозина ТАСС.





«Роскосмос» рассчитывает, что девушки будут принимать более активное участие в отборе. «Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским», — отметил он, цитата по РИА Новости. Сейчас в российском отряде космонавтов только одна девушка, Анна Кикина, которая прошла отбор в 2012 году. У Кикиной еще нет опыта космических полетов.





Глава госкорпорации в ходе выступления перед журналистами также заявил, что США хотят вытеснить Россию с рынка пусковых услуг, но «Роскосмос» готов конкурировать. Москва готова «пободаться» с Вашингтоном, сказал он, отметив создание новой российской ракеты-носителя «Союз-5» для коммерческого рынка. «Ракета «Союз-5» нацелена на захват коммерческого рынка, то есть не только для решения государственных задач. Она должна быть по цене такой, чтобы при всех ухищрениях экономической политики наших конкурентов все равно они не смогли бы снизить цену настолько, чтобы соревноваться с нами», — сообщил Рогозин.





30 мая «Роскосмос» раскритиковал решение США о запрете услуг РФ при запусках спутников. Запрет Минобороны США на использование американскими компаниями услуг России при проведении космических пусков — это проявление недобросовестной конкуренции, отметили в госкорпорации. Такой шаг Пентагона «Роскосмос» также назвал ударом по сотрудничеству двух стран в космической сфере.