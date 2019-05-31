Волочкова выступит в Анапе, несмотря на отмену ее концерта

Балерина, ведущая и актриса Анастасия Волочкова все равно выступит в Анапе, несмотря на то что ранее мэр города Анапа Юрий Поляков отменил ее шоу, которое должно было состояться во время открытия курортного сезона 8 июня. Поляков заявил, что выступление артистки, на которое планировалось выделить около 640 тысяч рублей, не будет оплачено за счет бюджета города и поручил отменить соответствующую заявку на сайте госзакупок. Отмечается, что у артистки запланировано еще одно выступление, которое состоится 9 июня в городском театре Анапы.
Несмотря на отказ от шоу Волочковой, выступление экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, которое также запланировано на 8 июня, отменять не стали. Представители мэрии Анапы рассказали «КП Кубань», что ситуация с отменой торгов произошла из-за того, что управление культуры города нечестным путем разместило на госзакупках информацию о заказе концертной программы балерины.
«Анастасия Волочкова к нам приедет, но не 8 июня, а 9 числа. Она будет выступать со своей частной программой в городском театре. И билеты на ее шоу можно будет купить в кассах. А на открытии курортного сезона споет Стас Костюшкин — его визит оплатили местные предприниматели. Так что из бюджета муниципалитета на концерты звезд не будет потрачено ни копейки», — цитирует издание представителей мэрии.
В свою очередь, подтверждая информацию представителей мэрии Анапы, Волочкова сообщила в своем Instagram, что репетирует с клоуном Николаем Челноковым спектакль «Балерина и Клоун», который, как указала артистка, состоится 9 июня в Анапе.
PR-директор артистки Наталья Ракицкая рассказала изданию «Ридус», что Волочкова не расстроилась из-за отмены шоу в Анапе и что балерина не будет никому предъявлять претензии. «Не получилось в этом городе — будет другой», — цитирует «Ридус» Ракицкую.
Ранее мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, которые предполагали заказ выступления балерины, объяснив это тем, что оно требует больших расходов и деньги лучше потратить на «первоочередные цели в области культуры, где сейчас средства будут нужнее».
«Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но расходовать на это бюджетные средства — недопустимо», — цитирует мэра Анапы «КП Кубань».
30 мая выяснилось, что шпагат ведущей, актрисы и балерины Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России. Соответствующая информация опубликована на сайте проекта в категории «Наибольшая длина размаха ног в поперечном шпагате». Отмечается, что размах шпагата балерины — 2 метра 25 сантиметров.
15 мая Волочкова была доставлена в одну из больниц на Мальдивах, где она отдыхала. Подробности не раскрываются, но в своем Instagram она указала, что несколько дней терпела «дикую боль» и ей было «страшно». По данным СМИ, ранее эксцентричная балерина сообщала, что собирается навсегда переехать на Мальдивы. По словам Волочковой, ее кусали и пчела, и черепаха, а в 2018 году она наткнулась на камень, на котором находились морские ежи, после чего ее госпитализировали.