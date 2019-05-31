Волочкова выступит в Анапе, несмотря на отмену ее концерта

Балерина, ведущая и актриса Анастасия Волочкова все равно выступит в Анапе, несмотря на то что ранее мэр города Анапа Юрий Поляков отменил ее шоу, которое должно было состояться во время открытия курортного сезона 8 июня. Поляков заявил, что выступление артистки, на которое планировалось выделить около 640 тысяч рублей, не будет оплачено за счет бюджета города и поручил отменить соответствующую заявку на сайте госзакупок. Отмечается, что у артистки запланировано еще одно выступление, которое состоится 9 июня в городском театре Анапы.





Несмотря на отказ от шоу Волочковой, выступление экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, которое также запланировано на 8 июня, отменять не стали. Представители мэрии Анапы рассказали «КП Кубань», что ситуация с отменой торгов произошла из-за того, что управление культуры города нечестным путем разместило на госзакупках информацию о заказе концертной программы балерины.





«Анастасия Волочкова к нам приедет, но не 8 июня, а 9 числа. Она будет выступать со своей частной программой в городском театре. И билеты на ее шоу можно будет купить в кассах. А на открытии курортного сезона споет Стас Костюшкин — его визит оплатили местные предприниматели. Так что из бюджета муниципалитета на концерты звезд не будет потрачено ни копейки», — цитирует издание представителей мэрии.





В свою очередь, подтверждая информацию представителей мэрии Анапы, Волочкова сообщила в своем Instagram, что репетирует с клоуном Николаем Челноковым спектакль «Балерина и Клоун», который, как указала артистка, состоится 9 июня в Анапе.