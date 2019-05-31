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Волочкова выступит в Анапе, несмотря на отмену ее концерта
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Волочкова выступит в Анапе, несмотря на отмену ее концерта

Ранее мэр города Юрий Поляков заявил, что не будет тратить бюджетные деньги на шоу артистки

Ранее мэр города Юрий Поляков заявил, что не будет тратить бюджетные деньги на шоу артистки
Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda

Балерина, ведущая и актриса Анастасия Волочкова все равно выступит в Анапе, несмотря на то что ранее мэр города Анапа Юрий Поляков отменил ее шоу, которое должно было состояться во время открытия курортного сезона 8 июня. Поляков заявил, что выступление артистки, на которое планировалось выделить около 640 тысяч рублей, не будет оплачено за счет бюджета города и поручил отменить соответствующую заявку на сайте госзакупок. Отмечается, что у артистки запланировано еще одно выступление, которое состоится 9 июня в городском театре Анапы.


Несмотря на отказ от шоу Волочковой, выступление экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, которое также запланировано на 8 июня, отменять не стали. Представители мэрии Анапы рассказали «КП Кубань», что ситуация с отменой торгов произошла из-за того, что управление культуры города нечестным путем разместило на госзакупках информацию о заказе концертной программы балерины.


«Анастасия Волочкова к нам приедет, но не 8 июня, а 9 числа. Она будет выступать со своей частной программой в городском театре. И билеты на ее шоу можно будет купить в кассах. А на открытии курортного сезона споет Стас Костюшкин — его визит оплатили местные предприниматели. Так что из бюджета муниципалитета на концерты звезд не будет потрачено ни копейки»,цитирует издание представителей мэрии.


В свою очередь, подтверждая информацию представителей мэрии Анапы, Волочкова сообщила в своем Instagram, что репетирует с клоуном Николаем Челноковым спектакль «Балерина и Клоун», который, как указала артистка, состоится 9 июня в Анапе.



PR-директор артистки Наталья Ракицкая рассказала изданию «Ридус», что Волочкова не расстроилась из-за отмены шоу в Анапе и что балерина не будет никому предъявлять претензии. «Не получилось в этом городе — будет другой»,цитирует «Ридус» Ракицкую.


Ранее мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, которые предполагали заказ выступления балерины, объяснив это тем, что оно требует больших расходов и деньги лучше потратить на «первоочередные цели в области культуры, где сейчас средства будут нужнее».


«Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но расходовать на это бюджетные средства — недопустимо»,цитирует мэра Анапы «КП Кубань».


30 мая выяснилось, что шпагат ведущей, актрисы и балерины Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России. Соответствующая информация опубликована на сайте проекта в категории «Наибольшая длина размаха ног в поперечном шпагате». Отмечается, что размах шпагата балерины — 2 метра 25 сантиметров.


15 мая Волочкова была доставлена в одну из больниц на Мальдивах, где она отдыхала. Подробности не раскрываются, но в своем Instagram она указала, что несколько дней терпела «дикую боль» и ей было «страшно». По данным СМИ, ранее эксцентричная балерина сообщала, что собирается навсегда переехать на Мальдивы. По словам Волочковой, ее кусали и пчела, и черепаха, а в 2018 году она наткнулась на камень, на котором находились морские ежи, после чего ее госпитализировали.


Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Ранее информацию об этом балерина опубликовала в соцсетях 30 мая 2019

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