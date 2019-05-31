«Доверять или одобрять»: в Кремле прокомментировали формирование рейтинга Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина формируются на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, «все остальное вторично», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, к работе социологов иногда возникают вопросы, и к публикуемым ими цифрам можно относиться двояко: либо одобрять, но не доверять, либо доверять, но не одобрять.





«Нет разных рейтингов у президента. У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. Все остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично», — сказал пресс-секретарь главы государства в ходе ежедневного брифинга.





Песков подчеркнул, что в Кремле ценят профессионализм социологов и в целом довольны их работой, однако, «безусловно», продолжат задавать им вопросы об итогах их деятельности, если они появятся. «Если смотреть на цифры, то получается, что можно одобрять, но не доверять, или доверять, но не одобрять», — констатировал он.





Пресс-секретарь президента сообщил, что принимал участие в подготовке свыше 15 прямых линий главы государства и ему неоднократно приходилось сталкиваться с расхождениями в опросах социологов и получаемыми Кремлем данными из разных источников. «Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные. Зачастую они полностью противоречат тому, что мы потом получаем в реальности от граждан», — подчеркнул Песков.





24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который показал снижение доверия к Путину до минимума за 13 последних лет. Доля россиян, назвавших его политиком, которому можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. В то же время почти две трети респондентов (65,8%) указали, что в целом одобряют деятельность действующего президента. Респондентам задавали открытый вопрос (без вариантов ответа). Комментируя эти результаты, Песков заявил, что есть «много разных рейтингов по Владимиру Путину», и его электоральный рейтинг показывал рост, а рейтинг доверия — падение.





После этого ВЦИОМ провел опрос по новой методике, с указанием конкретных политиков. В новом опросе социологи использовали принцип закрытых вопросов, он звучит таким образом: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Путину / Медведеву / Жириновскому / Зюганову / Миронову?» На вопрос о доверии к Путину дали положительный ответ более 72% опрошенных.