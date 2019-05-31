Минкульт заявил о непричастности к цензуре в фильме об Элтоне Джоне

В Министерстве культуры РФ заявили, что не давали никаких рекомендаций по поводу вырезания сцен с поцелуями и сексом между мужчинами, а также удаления эпизодов с употреблением наркотиков из российской версии фильма «Рокетмен», который посвящен становлению известного британского певца и шоумена Элтона Джона. В ведомстве заявили, что это исключительно решение прокатчика.





«Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании — прокатчика ленты», — цитирует «Говорит Москва» представителя Минкульта.





В свою очередь, в компании «Централ Партнершип» подтвердили, что были внесены изменения в версию фильма, предназначенную для российского проката. «Действительно, нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству Российской Федерации», — сообщили в компании.





Представители «Централ Партнершип» не стали комментировать Daily Storm информацию о внесенных изменениях. «Мы не можем это комментировать, пишите, пожалуйста, на почту», — сообщила представитель компании.





Ранее кинокритик Егор Москвитин сообщил, что из российской версии «Рокетмена» были вырезаны сцены с поцелуями мужчин, а также однополым сексом и употреблением наркотиков. Кроме того, на это указал журналист и ведущий Михаил Козырев, а известный кинокритик Антон Долин сообщил, что после вырезанных сцен маркировка 18+ уже не нужна. Также Долин отметил, что российскую версию видели представители официального прокатчика фильма из компании Paramount.





Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера выйдет в российский прокат 6 июня. Главную роль в нем сыграл Тэрон Эджертон, известный по франшизе Kingsman. Фильм с элементами мюзикла повествует о взлетах и падениях одного из самых эксцентричных певцов британской сцены, обожающего невероятные очки, который превращается из тихого и скромного Реджинальда Дуайта в суперзвезду Элтона Джона.