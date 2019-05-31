Михаил Ходорковский на посту главы ЮКОСа вывел за рубеж 51 миллиард долларов

Телеканал НТВ опубликовал расследование «Кровавая империя Ходорковского» о деятельности экс-главы ЮКОСа, в котором рассказывается о том, что акционеры нефтяной компании вывели из России 51 миллиард долларов. По словам советника генпрокурора России Салвата Каримова большая часть выведенных денег находится в Нидерландах.





«Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли <…> деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало 51 миллиард долларов» – говорится в расследовании.