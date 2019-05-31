Михаил Ходорковский на посту главы ЮКОСа вывел за рубеж 51 миллиард долларов

Телеканал НТВ опубликовал расследование «Кровавая империя Ходорковского» о деятельности экс-главы ЮКОСа, в котором рассказывается о том, что акционеры нефтяной компании вывели из России 51 миллиард долларов. По словам советника генпрокурора России Салвата Каримова большая часть выведенных денег находится в Нидерландах.
«Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли <…> деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало 51 миллиард долларов» – говорится в расследовании.
В опубликованном расследовании советник генпрокурора России Салават Каримов рассказал о том, каким образом Ходорковский получил контроль над ЮКОСом. По его словам, Ходорковский выплатил несколько сот миллионов долларов, как утверждают авторы расследования - 250 миллионов. Эти деньги на офшоры получили первый директор тогда еще государственного ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и учредитель компании Юрий Голубев, которые потом пролоббировали передачу акций «эффективному инвестору».
«Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась - уже рыночная стоимость - 2 миллиардам долларов. И он реально заплатил … несколько сот миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа» – заявил советник генпрокурора.
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