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Михаил Ходорковский на посту главы ЮКОСа вывел за рубеж 51 миллиард долларов
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Михаил Ходорковский на посту главы ЮКОСа вывел за рубеж 51 миллиард долларов

Сумма выведенных капиталов акционерами ЮКОСа больше общего объема экспорта России 1992 году

Сумма выведенных капиталов акционерами ЮКОСа больше общего объема экспорта России 1992 году

Телеканал НТВ опубликовал расследование «Кровавая империя Ходорковского» о деятельности экс-главы ЮКОСа, в котором рассказывается о том, что акционеры нефтяной компании вывели из России 51 миллиард долларов. По словам советника генпрокурора России Салвата Каримова большая часть выведенных денег находится в Нидерландах.


«Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли <…> деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало 51 миллиард долларов» – говорится в расследовании.


В опубликованном расследовании советник генпрокурора России Салават Каримов рассказал о том, каким образом Ходорковский получил контроль над ЮКОСом. По его словам, Ходорковский выплатил несколько сот миллионов долларов, как утверждают авторы расследования - 250 миллионов. Эти деньги на офшоры получили первый директор тогда еще государственного ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и учредитель компании Юрий Голубев, которые потом пролоббировали передачу акций «эффективному инвестору».


«Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась - уже рыночная стоимость - 2 миллиардам долларов. И он реально заплатил … несколько сот миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа» – заявил советник генпрокурора.


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