«Попытались внести живинку»: Роскомнадзор объяснил происхождение памятки журналистам о суицидах

Управление Роскомнадзора (РКН) по Костромской области провело «профилактический семинар» для местных журналистов, на котором представителям СМИ объяснили, как писать о суицидах, чтобы не нарушать законодательство. Фрагмент памятки для журналистов от РКН 30 мая опубликовал главред Kostroma.today Кирилл Рубанков. В ней, в частности, приводится пример фразы, написанной в соответствии с законом: «Девочка пяти лет вышла в окно с зонтиком». Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в беседе с Daily Storm предположил, что костромское управление РКН использовало подобные примеры в своей памятке о суицидах, чтобы «привнести в профилактическое мероприятие какую-то живинку».





«Наши региональные управления во избежание нарушений законодательства, чтобы никого не наказывали, регулярно проводят со СМИ профилактические мероприятия. Это было одно из таких мероприятий. Они [костромское управление РКН] пытаются сделать их интересными, доходчивыми, доступными для журналистов. Наши костромские коллеги попытались какую-то живинку привнести в свое профилактическое мероприятие», — объяснил пресс-секретарь Роскомнадзора.





Вадим Ампелонский напомнил, что журналисты обратили внимание на фразу в памятке: «Девочка пяти лет вышла в окно с зонтиком». Такие рекомендации от костромского управления РКН можно оценивать по-разному, сказал он, подчеркнув, что профилактикой нужно заниматься в любом случае. «Наша цель — не наказывать, а разъяснять, доносить позицию, которая прописана в законе — как нужно исполнять закон, чтобы не было претензии со стороны контрольно-надзорных органов», — добавил он.





По словам Ампелонского, подобные памятки региональных управлений основаны на рекомендациях о том, как писать о самоубийствах, выпущенных ведомством два-три года назад совместно с Роспотребнадзором, Союзом журналистов России и научным сообществом, в том числе факультетом психологии МГУ. «Основная цель, к которой мы всех призываем — это при описании самоубийства руководствоваться принципом разумной достаточности. Особенно молодые люди, начитавшись такой информации, могут в том числе копировать поведение людей, которые совершили непоправимое в своей жизни — это наукой установленный факт, все психиатры и суицидологи об этом говорят», — сказал он.





Пресс-секретарь надзорного ведомства призвал журналистов находить баланс, чтобы, с одной стороны, «не упускать общественно-значимую информацию, а, с другой стороны, чтобы не смаковать подробности трагических случаев и соблюдать морально-этические нормы».





На вопрос корреспондента Daily Storm о том, выпустит ли ведомство памятку для журналистов о написании материалов с сообщениями об оскорблении представителей власти, Вадим Ампелонский ответил: «Роскомнадзор не выпустит рекомендаций по этой теме, потому что Роскомнадзор по этому закону [о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество, государство, органы власти и госсимволы] является исполнителем решений, которые принимает генпрокуратура».





30 мая главред Kostroma.today Кирилл Рубанков сообщил, что в Роскомнадзоре изданию выдали требования «со свежими примерами, как нельзя писать о самоубийствах». В частности, в памятке, фрагмент которой опубликовал журналист, отмечается, что формулировка «Упал с моста («хотел искупаться»)» не нарушает закон, а «прыгнул с моста» — нарушает. Также в ней говорится, что не стоит писать «падение с крыши многоэтажного здания», правильно — «девочка пяти лет вышла в окно с зонтиком».