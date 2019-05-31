Три человека погибли в результате захвата заложников в Цюрихе, включая предполагаемого преступника. Об этом сообщила швейцарская полиция. По данным полиции, он застрелил двух заложниц, затем совершил самоубийство. Нападавший — 60-летний мужчина. В заложниках у него были две женщины.





Как сообщает информационное агентство Sputnik со ссылкой на заявление полиции, 60-летний мужчина, предположительно гражданин Швейцарии, взял в заложники двух женщин и угрожал убить их, если офицеры войдут в здание. Позже он объявил, что сдастся полиции через 10 минут, но вместо этого убил и женщин, и себя. Полицейские, которые штурмовали здание, нашли всех с тяжелыми ранениями, однако спасти их не удалось.





На данный момент нет официальной информации о том, что именно привело к инциденту и стрельбе. Также отсутствуют данные о мотивах мужчины.





«Место происшествия оцеплено. Полиция продолжает изучать обстоятельства произошедшего», — говорится в Twitter интернет-издания La Plume Libre.