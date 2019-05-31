Власти Косово объявили российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата

Российский дипломат — сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков объявлен персоной нон грата в полупризнанной республике. Об этом написал на своей странице в Facebook косовский премьер Рамуш Харадинай. По его словам, он обратился к спецпредставителю ООН Захиру Танину соблюдать это решение.
«Сегодня [31 мая] я обратился в министерство иностранных дел с просьбой на основании конституционных и правовых полномочий объявить гражданина России Михаила Краснощенкова персоной нон грата. Сегодня же было принято решение в отношении этого человека, который работает международным сотрудником в Организации Объединенных Наций и которому приказано покинуть территорию республики Косово», — написал Харадинай.
Он также отметил, что решение вступило в силу 31 мая и было принято из-за действий российского гражданина, направленных против конституционного строя Косово, «общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».
28 мая в ходе операции косовского спецназа в северных муниципалитетах Косова и Метохии было задержано несколько человек, в том числе российский сотрудник миссии ООН в Косове. МИД РФ выразил решительный протест в связи с действиями силовиков полупризнанной республики и потребовал немедленно освободить гражданина РФ. В тот же день Краснощеков был выпущен на свободу.
Косово не подчиняется Белграду с 1999 года — после операции сил НАТО против Югославии. В 2008 году Косово объявило о своей независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают этого. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством.