Власти Косово объявили российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата

Он также отметил, что решение вступило в силу 31 мая и было принято из-за действий российского гражданина, направленных против конституционного строя Косово, «общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».





28 мая в ходе операции косовского спецназа в северных муниципалитетах Косова и Метохии было задержано несколько человек, в том числе российский сотрудник миссии ООН в Косове. МИД РФ выразил решительный протест в связи с действиями силовиков полупризнанной республики и потребовал немедленно освободить гражданина РФ. В тот же день Краснощеков был выпущен на свободу.





Косово не подчиняется Белграду с 1999 года — после операции сил НАТО против Югославии. В 2008 году Косово объявило о своей независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают этого. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством.